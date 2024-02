Los Yankees de vuelta a las andadas, ¿podrán firmar a Snell? Equipo originario de Nueva York ha demostrado nuevamente su interés por obtener a Blake Snell, ¿esta será la vencida?

Como muchos ya han de saber durante el transcurso hacia esta temporada 2024 de la MLB (Major League Baseball) uno de los equipos más prominentes de los Estados Unidos, los Yankees de Nueva York y el beisbolista de nacionalidad estadounidense que ejerce la posición de lanzador y es dos veces campeón del premio Cy Young, Blake Ashton Snell, han tenido una historia bastante interesante y movida ya que los Yankees con todo su esfuerzo y empeño han intentado conseguir al destacado pitcher, cosa la cual le ha salido al tiro por la culata a la agrupación proveniente de Nueva York por causa de que el grupo ya antes mencionado no pudo cumplir con los requerimientos que exigía el asombroso lanzador, como los 240 millones de dólares que exigía Snell para hacer un contrato con él y que no le podían pagar, y por tanto no pudieron concretar un acuerdo con el destacado pelotero, no obstante al parecer la escuadra originaria de Nueva York todavía no se ha rendido según algunos rumores que han rondado últimamente los cuales declaran que los Yankees están en movimiento para hacer un nuevo acuerdo con Blake con un valor monetario mucho mayor al que antes le propusieron, con esto podemos afirmar que las ganas de obtener a este renombrado pelotero le han superado en su totalidad a los neoyorquinos. El próximo movimiento del escuadrón de color blanco va a ser de lo más emocionante.





Aunque mucho hemos hablado acerca de estos “dichosos” rumores todavía no se han confirmado al 100%, pero aún así nos gustaría analizar la posibilidad de que sea cierto en su totalidad, además de que lleguen a obtener a Blake, en dado caso de que sea así los Yankees tendrían a uno de los mejores lanzadores de todo el mundo y más anhelados de todo el mercado de las Grandes Ligas y no solo eso también tendrían una pieza fundamental para conseguir la victoria esta temporada 2024 y las series de los siguientes años por venir, claro esto sería según la duración acordada del acuerdo.

Indudablemente lo único cierto es que el futuro es incierto, en esta ocasión podrán los Yankees de Nueva York lograr su tan anhelado objetivo de tener Snell o fracasaran nuevamente en el intento de obtenerlo y dejara esta vez que alguien más lo consiga, esto promete ser con toda seguridad una riña bastante turbulenta hasta llegar a un resultado definitivo que favorecerá a uno de los dos lados.