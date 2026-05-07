Los Yankees hacen historia con su nueva dupla de gigantes Jones y Judge, los primeros dos jugadores de 6'7" o más en el mismo equipo.

El ascenso de Spencer Jones tras la lesión de Jasson Domínguez crea un hito histórico en MLB. Nueva York tendrá por primera vez dos jardineros de esa estatura en la misma temporada.

Cuando Aaron Judge llegó a los Yankees, su tamaño dejó a todos sin palabras. El capitán de Nueva York mide 6 pies 7 pulgadas — casi dos metros — y durante años fue una rareza en el béisbol, un jugador cuya estatura física parecía diseñada para otro deporte.

Ahora los Yankees tienen dos.

Tras la lesión de Jasson Domínguez el jueves — quien fue retirado del campo en camilla después de chocar contra la pared del jardín izquierdo — Nueva York ascendió a su sexto prospecto más valorado: Spencer Jones. Y con su llegada, los Yankees están a punto de crear un hito que nunca antes había ocurrido en la historia de las Grandes Ligas.

El dato histórico

La periodista Sarah Langs fue la primera en señalarlo en X:

“Con Spencer Jones y Aaron Judge, los Yankees serán el primer equipo en la historia de MLB con múltiples jugadores de posición de 6 pies 7 pulgadas o más en la misma temporada.”

Dos jugadores de esa estatura en el mismo roster, en el mismo año. Nunca había pasado. Los Yankees lo harán realidad.

¿Quién es Spencer Jones?

Jones no llega como un jugador cualquiera. El jardinero de 6’7″ es uno de los bateadores de poder más temidos en las ligas menores, con números que impresionan:

.958 de OPS en Triple-A esta temporada

en Triple-A esta temporada 11 jonrones en lo que va del año

en lo que va del año 41 carreras impulsadas

83 jonrones en 413 partidos de ligas menores

Una producción de poder extraordinaria que lo convierte en el complemento perfecto para un lineup de los Yankees que ya lidera las Grandes Ligas en jonrones.

La advertencia: los ponches

Sin embargo, hay una señal de alerta que Nueva York tendrá que monitorear de cerca. Jones se ha ponchado 46 veces en apenas 120 turnos al bate esta temporada en Triple-A. Una tasa de ponches que, si se replica en las Grandes Ligas, podría ser un problema serio.

El béisbol de Grandes Ligas es más exigente, los lanzadores son más inteligentes y los errores se pagan más caro. Jones tendrá que demostrar que puede ajustar su zona de strike antes de que los pitchers de MLB encuentren su debilidad.

La comparación con Judge

La pregunta inevitable es si Jones puede seguir los pasos de Judge — quien se convirtió en uno de los mejores bateadores de la historia del béisbol moderno. La respuesta honesta es que nadie lo sabe todavía.

Lo que sí está claro es que Jones tiene el perfil físico y el potencial de poder para impactar un lineup. No será el mismo jugador que Judge — pocos lo son — pero si logra controlar los ponches y adaptarse al nivel de las Grandes Ligas, los Yankees podrían tener entre manos a otro gigante que cambie partidos.

El contexto: Domínguez fuera, Jones adentro

El ascenso de Jones llega directamente por la lesión de Jasson Domínguez, quien fue sometido al protocolo de conmoción cerebral y tiene pendiente una resonancia magnética en el hombro izquierdo. Con el dominicano fuera por tiempo indefinido, los Yankees necesitaban un jardinero de impacto inmediato.

Jones es esa respuesta. Y de paso, hace historia.