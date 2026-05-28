El gran momento deportivo que atraviesan los Dodgers de Los Ángeles ha recibido un golpe durísimo en el plano de la salud. La organización confirmó de manera oficial que el jardinero estelar dominicano, Teoscar Hernández, será colocado en la lista de lesionados (IL) luego de sufrir una distensión en el tendón de la corva izquierda durante la victoria del miércoles por 4-1 sobre los Rockies de Colorado.
A pesar de que el conjunto angelino marcha a un ritmo arrollador con un registro de 14 victorias y 6 derrotas en sus últimos 20 compromisos, este reporte médico llega en un momento sumamente inoportuno. El reconocido periodista de USA Today, Bob Nightengale, fue el primero en dar a conocer la actualización a través de su cuenta en la plataforma X, donde citó las palabras del dirigente de los esquivadores, Dave Roberts, asegurando que el cañonero quisqueyano irá a la lista de inactivos tal y como se temía tras abandonar el encuentro.
Una baja de peso en medio de la fiesta de Ohtani
La lamentable lesión de Hernández empañó una de las noches más históricas de la temporada para los Dodgers, en la cual el fenómeno japonés Shohei Ohtani lanzó seis entradas sin permitir imparables y la escuadra mantuvo un juego sin hits combinado hasta el octavo episodio ante Colorado. Teoscar tuvo que ser reemplazado de emergencia en el jardín izquierdo por el coreano Hyeseong Kim, quien realizó de esta manera su primera aparición en dicha posición defensiva con el equipo grande tras haber accionado previamente como jugador del cuadro y jardinero central.
Esta baja agrava seriamente la situación de la profundidad de los Dodgers en las praderas. El equipo ya había iniciado la semana lidiando con problemas médicos tras perder al veterano de 33 años, Enrique “Kiké” Hernández, quien también fue enviado a la lista de lesionados debido a un desgarro en el oblicuo izquierdo. Ahora, la ausencia del dos veces campeón de la Serie Mundial añade una enorme cuota de incertidumbre para el outfield de Los Ángeles, un plantel que a pesar de la enfermería sigue liderando con comodidad la división Oeste de la Liga Nacional con una foja de 36 triunfos y 20 fracasos.
Movimientos en el roster y evaluación médica
Curiosamente, el cuerpo técnico de los Dodgers decidió mantener su plan estratégico original de darle la noche de descanso al jardinero derecho titular Kyle Tucker, a pesar de la repentina y temprana salida del dos veces All-Star dominicano.
La gerencia general y el cuerpo médico de los Dodgers se encuentran esperando los resultados de las evaluaciones y estudios más profundos realizados en la corva de Hernández. Se anticipa que la organización de los Ángeles ofrezca un tiempo estimado y un cronograma oficial para la recuperación del toletero dominicano este viernes, justo antes de abrir la esperada e intensa serie de tres partidos contra los Filis de Filadelfia, aprovechando el día de descanso general que tiene el equipo este jueves.