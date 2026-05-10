Manny Machado escribió otro capítulo en su historia con los Padres de San Diego. Este sábado, el tercera base dominicano conectó su jonrón número 200 con el uniforme de San Diego — y el 375 de su carrera — en la victoria 4-2 sobre los Cardenales de San Luis, en una noche donde también brillaron Fernando Tatis Jr. y el cerrador Mason Miller.

El jonrón histórico de Machado

El cuadrangular llegó en la octava entrada ante el relevista Matt Svanson, poniendo el marcador 4-2 y sellando la ventaja definitiva de los Padres. Un batazo que tiene un peso especial para el dominicano — 200 jonrones con una sola franquicia es una marca que habla de lealtad, consistencia y producción sostenida a lo largo de los años.

La distribución de sus 375 jonrones de carrera:

| Equipo | Jonrones |

| Baltimore Orioles | 162 |

| Los Ángeles Dodgers | 13 |

| Padres de San Diego | 200 |

| Total | 375 |

El partido: Tatis rompe el empate, Vásquez domina

El partido tuvo su momento decisivo en la quinta entrada. Después de que Ty France empatara el marcador con un jonrón al jardín central ante Dustin May, Fernando Tatis Jr. llegó con hombres en base y conectó un sencillo de dos carreras al jardín derecho para poner el marcador 3-1 — el golpe que rompió definitivamente el partido.

El abridor dominicano Randy Vásquez (4-1) fue sólido en el montículo: 5 entradas, 1 carrera permitida, 6 hits y 6 ponches. Una actuación que le valió la victoria.

Miller: drama en la novena

El cierre no fue sencillo. Mason Miller, el cerrador más dominante de la liga, se metió en problemas inesperados en la novena entrada — dos bases por bolas y un bateador que llegó a base tras un slider que rebotó en el suelo.

Pero Miller respondió como los grandes: ponchó a JJ Wetherholt con una recta de 101 mph para lograr su cuarto ponche de la entrada y cerrar el partido.

Los números de Miller en lo que va de temporada son de otro mundo: solo ha recibido carreras en uno de sus 18 partidos y tiene 12 salvamentos en 12 oportunidades — la mayor cantidad de rescates en todas las Grandes Ligas.

El lado de los Cardenales

Nathan Church abrió el marcador en la cuarta entrada con un doble productor de carrera para poner a San Luis arriba 1-0. Dustin May (3-4) lanzó seis entradas con tres carreras y siete ponches, pero no pudo evitar la derrota. En la octava, Iván Herrera conectó un doble para que Wetherholt anotara desde primera y recortar a 4-2.