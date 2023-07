Manny Machado: ‘La gente no respeta’ Al parecer ya no se respetan los rangos. El jugador de cuadro estrella de los Padres, Manny Machado, se queja de haber sido golpeado por un lanzamiento durante la victoria contra los Piratas.

26/07/2023 · 11:57 AM

Manny Machado y los Padres de San Diego detuvieron la hemorragia el martes por la noche, poniendo fin a una racha de dos derrotas consecutivas al derrotar a los Piratas de Pittsburgh en casa en Petco Park, 5-1. También fue un juego que puso a prueba la calma de Machado, particularmente cuando el relevista de Pittsburgh Angel Perdomo lo golpeó en la séptima entrada.

Machado no reaccionó mucho al lanzamiento de Perdomo fuera de darle al relevista algunas miradas de daga. Después del juego, el antesalista estrella de los Padres compartió sus pensamientos sobre su percepción de falta de respeto por parte de Perdomo y los Piratas.

“Supongo que la gente ya no respeta a la gente”, dijo Manny Machado, según AJ Cassavell de MLB.com. “300 jonrones, más de 10 años. Pero es lo que es. No te preocupes. Obtuvimos la victoria, que es la parte más importante, y no se rompió nada. Así que estamos bien”.

Perdomo y el manager de los Pirates, Derek Shelton, fueron expulsados ​​del juego, mientras que Machado se quedó para ver a su equipo dominar a Pittsburgh hasta el final.

Perdomo golpeó a Manny Machado poco después de que permitió un jonrón solitario a Juan Soto, cuya celebración en el dugout con sus compañeros de equipo no pareció sentarle bien a Perdomo.

Machado se fue de 2-1 con un jonrón y una base por bolas para ayudar a brindar apoyo de carrera detrás del excelente Blake Snell, quien lanzó seis entradas de una carrera.

En lo que va de la temporada regular de la MLB de 2023, Machado está bateando .257/.316/.472 con 20 jonrones y 58 carreras impulsadas.

Los Padres pueden ganar la serie contra los Piratas este miércoles cuando envíen a Seth Lugo al montículo.