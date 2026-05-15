El receptor estrella de Seattle está en la lista de lesionados por una lesión en el oblicuo. El insider de MLB descarta un canje y señala que el equipo simplemente esperará su regreso.

Los Marineros de Seattle perdieron a su receptor estrella Cal Raleigh por una lesión en el oblicuo que lo colocó en la lista de lesionados — y la pregunta inmediata en el mundo del béisbol fue si el equipo saldría al mercado de cambios para cubrir la baja.

La respuesta, según el insider de MLB Ken Rosenthal, es casi seguramente que no.

El análisis de Rosenthal en Foul Territory

Rosenthal fue directo sobre los planes de Seattle:

“No espero necesariamente que hagan un movimiento, y recuerden que sí canjearon a Harry Ford en la temporada baja a los Nacionales de Washington. Ahora tienen a Mitch Garver, a quien re-firmaron porque querían que fuera el suplente de Cal Raleigh — y el propio Raleigh quería que fuera su suplente — y tienen a Jhonny Pereda, que es un receptor defensivamente sólido, como suplente de Garver. Probablemente dividirán el tiempo entre los dos.”

Por qué los cambios de receptores en mayo son rarísimos

Rosenthal también explicó por qué un canje de receptor a mitad de temporada es casi sin precedentes — y usó un ejemplo reciente para ilustrarlo:

“No necesariamente veo que hagan el movimiento. Acabamos de ver a un receptor titular ser canjeado — un cambio muy inusual, especialmente en mayo: Patrick Bailey fue de los Gigantes a los Guardianes. Así que no sé si van a reemplazarlo, no sé si pueden reemplazarlo. Probablemente lo que ocurra es que simplemente esperen su regreso.”

La razón es simple: los receptores necesitan tiempo para adaptarse a un nuevo cuerpo de pitcheo, aprender las tendencias de los bateadores rivales y construir confianza con los lanzadores. Traer a un receptor nuevo en mayo — en medio de una temporada competitiva — raramente funciona.

El plan B de Seattle: Garver y Pereda

Con Raleigh fuera, los Marineros tienen dos opciones internas:

Mitch Garver — Re-firmado específicamente para ser el suplente de Raleigh. Tiene experiencia como titular y conoce el sistema del equipo

— Re-firmado específicamente para ser el suplente de Raleigh. Tiene experiencia como titular y conoce el sistema del equipo Jhonny Pereda — Receptor defensivamente sólido que puede cubrir como tercer opción

Seattle dividirá el tiempo entre ambos mientras espera el regreso de Raleigh — quien sigue siendo irremplazable para el equipo. El dominicano fue uno de los mejores receptores de la liga antes de la lesión, aunque su temporada 2026 ya venía siendo irregular con .164 de promedio.

El contexto: los Marineros en la pelea del Oeste

Seattle llega a este momento con récord de 22-23 — segundo en la División Oeste de la Liga Americana. No es la posición ideal, pero tampoco están fuera de la pelea. Perder a Raleigh en este momento es un golpe, pero el equipo tiene suficiente profundidad para mantenerse competitivo mientras espera su regreso.