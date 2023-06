Marlins de Miami vs. Medias Rojas de Boston: predicciones y favoritos en las casas de apuestas para el martes 27 de junio Los Medias Rojas de Boston y los Marlins de Miami se enfrentaran en la acción de la MLB en el Fenway Park el martes, a partir de las 7:10 p.m.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Medias Rojas de Boston reciben a los Marlins de Miami para el inicio de una serie de tres partidos.

El domingo, los Marlins se impusieron por marcador de 2-0 sobre los Piratas. Eury Pérez consiguió la victoria, al lanzar seis entradas sin permitir carreras y ponchar a nueve.

Los Medias Rojas cayeron 4-1 contra los Medias Blancas de Chicago en su último partido. Kutter Crawford fue el derrotado, en seis entradas, permitió cuatro carreras limpias, cinco hits y ponchó a cuatro.

En este partido, Garrett Whitlock será el encargado de subir al montículo por los Medias Rojas, mientras que por los Marlins lo hará el dominicano Sandy Alcántara.

Marlins de Miami vs. Medias Rojas de Boston

Boston -115, Miami -105

Boston -1.5 (+160), Miami +1.5 (180)

Total: 9

Whitlock tiene marca de 4-2 con efectividad de 4.50 con 39 ponches en 46 2/3 entradas. En su última aparición contra los Mellizos de Minnesota, lanzó siete entradas, permitió cuatro carreras y ocho hits.

Alcántara tiene récord de 2-6 con efectividad de 5.17 y 78 ponches en 95 2/3 entradas. Su última salida fue contra Toronto, donde lanzó siete entradas de cinco carreras y diez indiscutibles.

Estadísticas de los equipos

Miami Boston 45-34 Récord 40-39 20-18 Ruta/Casa 21-18 35-41-3 Total del partido +/- 43-35-1 4 Carreras anotadas 5 8.8 Imparables 8.9 0.9 Jonrones 1.1 .261 Promedio de bateo .260 3.96 Efectividad .260

Últimos 5 equipos

Miami Boston 3-2 Récord 1-4 2-3 Total del partido +/- 2-3 3.2 Carreras anotadas 2.4 9.4 Imparables 6.2 0.6 Jonrones 0.6 .275 Promedio de bateo .185 2.68 Efectividad 4.19

Tendencias

El total de carreras no se ha superado en 6 de los últimos 9 juegos de Miami.

Miami tiene marca de 8-3 en sus últimos 11 juegos.

Miami ha perdido 9 de sus últimos 10 juegos contra Boston.

Miami tiene marca de 4-1 en sus últimos 5 juegos como visitante.

Miami ha perdido sus últimos 10 juegos cuando juega como visitante contra Boston.

Boston ha perdido 4 de sus últimos 5 juegos.

El total de carreras no se ha superado en 5 de los últimos 6 juegos de Boston contra Miami.

Boston tiene marca de 4-1 en sus últimos 5 juegos en casa.

Predicción

Este partido es algo impredecible, por un lado, está Alcántara quien ha tenido un año pésimo, por otro lado, Whitlock que ha sido muy inconsistente.

Alcántara tiene marca de 1-2 con efectividad de 5.36 en siete aperturas como visitantes esta temporada y esta será su primera apertura en el Fenway Park.

No confío en ninguno de los lanzadores, pero si me toca apostar me iría con Boston que le ha ganado a los Marlins 9 de los últimos 10 partidos.

Me gusta el total a más de 9 carreras.