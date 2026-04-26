Mason Miller hace historia en México y borra récord de los Padres ¡Un candado humano! En medio del aire fino de Ciudad de México, donde la bola vuela como un cohete, Mason Miller se convirtió en leyenda. El cerrador de los Padres llegó a 34.2 entradas consecutivas sin permitir carreras, superando una marca que tenía 20 años vigente. ¿Es Miller el relevista más imbatible de todo el béisbol?

Si usted pensaba que lanzar en el Estadio Alfredo Harp Helú de México era una pesadilla para los pitchers, Mason Miller le acaba de decir al mundo: “¡A mí no!”. En la victoria de los Padres de San Diego sobre los Diamondbacks de Arizona, el relevista no solo salvó el juego, sino que grabó su nombre con letras de oro en los libros de historia de la franquicia.

Miller extendió su racha a 34.2 entradas seguidas sin permitir ni una rayita, superando el récord histórico de los Padres que pertenecía a Cla Meredith (quien lo impuso en el 2006 con 33.2 innings). ¡Para que tengan una idea del “juidero”! Miller no permite una carrera desde el 6 de agosto del año pasado. ¡Eso es lo que se llama un verdadero cerrojo!

“Un peso de encima”: La reacción del guerrero

Tras hacer historia en suelo azteca, Miller se mostró más aliviado que sorprendido. “Es un gran peso que me quito de encima, de verdad. Creo que ya podemos dejar de hablar de eso ahora”, soltó el derecho con una sonrisa. “Solo quiero seguir lanzando y ver qué tan lejos podemos llegar”.

La hazaña de Miller es la racha más larga de un lanzador desde que Zac Gallen tiró 44.1 entradas en blanco para Arizona en el 2022. En lo que va de esta temporada 2026, los números de Miller parecen de videojuego:

Salvamentos: 10 de 10 (¡Efectividad perfecta!).

Ponches: 27 abanicados en apenas 13.1 entradas este año.

Dominio: Solo ha permitido 5 corredores en las bases en toda la campaña.

Superando a leyendas

Antes de pasarle por el lado a Meredith, Miller ya había dejado atrás en la lista al legendario Randy Jones. “Hay muchos lanzadores increíbles en esa lista. Haber pasado a Randy y ahora a Cla… es simplemente mirar atrás a la historia de los Padres y saber que ahora soy parte de ella. Es algo grandioso”, confesó el cerrador.

Con Miller cerrando los juegos con esta autoridad, los Padres (18-8) se han consolidado como los dueños de la División Oeste de la Nacional. Si “El Niño” Tatis Jr. y Machado despiertan pronto con el madero, este equipo va a ser muy difícil de frenar.

¿Usted cree que Mason Miller podrá alcanzar la marca de Zac Gallen de 44 entradas o la altura de los próximos estadios le va a “dañar el cuadro”?

¿Es Mason Miller hoy por hoy el cerrador más dominante de las Grandes Ligas o todavía tiene que comerse muchos “cherrys” para llegarle a los grandes?