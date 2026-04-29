¡Mazo y mazo de Elly! De La Cruz hace historia y los Rojos hunden a los Rockies El fenómeno dominicano no tuvo piedad de Colorado, castigándolos con el madero y dando una exhibición de guante que dejó a todos boquiabiertos.

¡El “Show de Elly” en todo su esplendor! Con su décimo cuadrangular de la temporada antes de mayo, Elly de la Cruz entra en los libros de récords de la MLB y confirma que este 2026 es el año de su consagración. ¿Hay alguien que pueda frenar a “La Cocoa”?

Lo que se vivió el martes por la noche en el Great American Ball Park no fue un juego de béisbol cualquiera; fue una clase magistral de Elly de la Cruz. Los Rojos de Cincinnati se impusieron 7-2 ante los Rockies de Colorado, pero el marcador se quedó corto para describir el dominio absoluto del nativo de Sabana Grande de Boyá.

El reporte de Mark Sheldon para MLB.com destaca que Elly no solo guió el triunfo, sino que se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas (desde 1900) en registrar al menos 10 jonrones y 8 bases robadas antes del mes de mayo. ¡Una locura estadística!

El “Mazo” dominicano en números

Elly castigó al pitcheo de los Rockies con una eficiencia que asusta:

Actuación: Se fue de 4-3 con un cuadrangular monumental de dos carreras.

Producción: Remolcó 4 carreras y anotó en dos ocasiones.

Velocidad: Sumó su octava base robada de la campaña en la primera entrada, volviéndose un dolor de cabeza constante en las almohadillas.

Guante de seda y brazo de fuego

Pero el brillo no fue solo ofensivo. De la Cruz realizó dos jugadas defensivas en las paradas cortas que levantaron a los fanáticos de sus asientos, demostrando un alcance y un brazo que ya son la envidia de toda la Liga Nacional. “Hay mucha buena energía en este equipo”, comentó Elly tras el juego. “Solo trato de hacer mi trabajo cada noche y ayudar a ganar”.

Un binomio histórico: Elly y Sal Stewart

Junto a su compañero Sal Stewart, Elly también hizo historia al combinar 53 carreras impulsadas entre ambos antes de cumplir los 25 años, empatando un récord de franquicia. La presencia de Stewart detrás de él en el lineup ha sido clave: “Nadie quiere lanzarle a él ahora mismo, y eso me ayuda a ver mejores pitcheos”, analizó el dominicano.

Con esta victoria, los Rojos han ganado ocho de sus últimos diez partidos y se consolidan en la cima de la División Central de la Nacional, impulsados por un Chase Burns que también brilló en la lomita con 9 ponches.

¿Cree usted que Elly de la Cruz tiene el camino libre para ser el MVP de la Liga Nacional este año, o todavía tiene que demostrar que puede mantener este ritmo de “videojuego” todo el verano?