¿Mejor que Ohtani? El lanzador Chase Burns suelta una “bomba” sobre Elly De La Cruz que sacude la MLB El fenómeno dominicano no solo está rompiendo récords en el terreno, sino que ya empezó a ganar la batalla por el trono del béisbol. Tras una noche mágica en Cincinnati, su compañero Chase Burns no se guardó nada y lanzó el reclamo más atrevido del año. ¿Es realmente "La Cocoa" el mejor jugador del planeta hoy en día? Los números dicen que la discusión es muy seria.

La pregunta de quién es el mejor pelotero del mundo suele tener una respuesta automática: Shohei Ohtani. Sin embargo, en el vestuario de los Rojos de Cincinnati, la lealtad y los resultados están inclinando la balanza hacia el patio. Tras la victoria del martes 7-2 sobre los Rockies, el lanzador abridor Chase Burns encendió el debate con una declaración que ya llegó a los oídos de todo Los Ángeles.

Burns, quien brilló en la lomita con 9 ponches en seis entradas, fue tajante al hablar de su campocorto dominicano:

“Él es increíble… es ridículo. El mejor jugador del mundo”, afirmó Burns a través de Chatterbox Sports.

¿Tiene base el reclamo de Burns?

Aunque para muchos Ohtani sigue siendo el estándar de oro, lo que Elly De La Cruz está haciendo en este inicio de 2026 es, sencillamente, de otro planeta. El nativo de Sabana Grande de Boyá no solo está castigando la pelota, sino que está jugando una defensa de élite que le quita hits a cualquiera.

La tarjeta de presentación de Elly en 2026 (29 juegos):

Promedio: .291 / .362 / .590 (línea ofensiva de superestrella).

Poder: 10 cuadrangulares (liderando la carga en la Nacional).

Velocidad: Ya entró en la historia como el primero en lograr 10 HR y 8 robos antes de mayo.

Guante: Sus jugadas en las paradas cortas el martes fueron la clave para que Burns trabajara con tranquilidad.

Guerra de titanes por el MVP

Con los Rojos en el primer lugar de la División Central (19-10), la confianza del equipo está por las nubes. La narrativa está cambiando: ya no se habla de Elly solo como un prospecto con potencial, sino como el jugador que puede arrebatarle el premio al Jugador Más Valioso a Ohtani en la Liga Nacional.

Mientras Shohei sigue maravillando con su bate en Hollywood, De La Cruz le añade el ingrediente de la velocidad extrema y una defensa posicional que Ohtani (como bateador designado este año) no puede aportar.

¿Cree usted que Chase Burns tiene razón y Elly ya superó a Ohtani como el jugador más completo, o todavía le falta “mucho camino por recorrer” al dominicano para sentarse en ese trono?