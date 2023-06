Los Astros de Houston buscarán detener su racha de cinco partidos perdidos consecutivos, cuando reciban a su viejo amigo Justin Verlander y los Mets de Nueva York, este martes en la noche.

Ayer, los Mets apabullaron a los Astros por marcador de 11-1. Max Scherzer se llevó la victoria al lanzar ocho entradas de una carrera, cuatro imparables y ocho ponches. Hunter Brown fue el derrotado al permitir seis carreras, siete imparables en cinco entradas y dos tercios.

Para este partido, los Astros tendrán como titular al zurdo Framber Valdez, mientras que los Mets llevaran al veterano Justin Verlander.

Valdez posee un récord de 6-5 con efectividad de 2.27 y 95 ponches en 91 2/3 entradas. Su última apertura fue contra los Nacionales de Washington, cuando lanzó siete entradas, permitiendo una carrera limpia y cinco hits.

Astros P Framber Valdez allowed just 1 ER over 7 IP tonight against the Nationals, lowering his ERA over his last 5 starts to 1.32.

That's the lowest ERA over a 5-start span for Valdez in his MLB career. pic.twitter.com/73lTsd5AWP

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 15, 2023