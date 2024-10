La postemporada de los New York Mets ha sido una montaña rusa llena de emociones. Después de sorprender al eliminar a los Phillies de Filadelfia en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS), el equipo neoyorquino se prepara para enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido de la NLCS. Pero la noticia más resonante no es solo el rival que tendrán enfrente, sino la decisión de quién abrirá el crucial Juego 1: Kodai Senga.

El lanzador japonés, quien prácticamente no jugó en la temporada regular debido a lesiones en el hombro y la pantorrilla, fue anunciado como el abredor para el primer partido de la serie, a pesar de haber lanzado solo dos entradas en el primer juego de la serie. ante Filadelfia. Aunque su aparición fue breve, dejó una buena impresión, suficiente para que el mánager Carlos Mendoza y su cuerpo técnico lo elijan nuevamente como la punta de lanza en este momento crucial.

¿Es Senga la apuesta adecuada para el Juego 1?

La elección de Senga para abrir el Juego 1 género interrogantes. En condiciones normales, un lanzador que ha pasado tanto tiempo fuera del diamante no sería la primera opción en un escenario de tanta presión. Sin embargo, el cuerpo técnico de los Mets parece tener una confianza inquebrantable en él, confiando en su capacidad para entregar lo que se necesita en momentos críticos. Esta fe puede estar basada en el hecho de que Senga, aunque limitado, mostró destellos de brillo en sus pocas apariciones.

No obstante, los Mets saben que no podrán forzar demasiado a su abredor. En su actuación contra los Phillies, Mendoza lo retiró rápidamente después de solo dos entradas, protegiéndolo para evitar una caída en sus problemas físicos. Esta misma precaución probablemente se mantenga ante los Dodgers, y aunque es probable que Senga no lance muchas entradas, su importancia radica en su capacidad para dar un buen inicio al equipo y permitir que el sólido bullpen de los Mets entre a controlar el partido.

El desafío de los Dodgers: una prueba titánica para Senga

Enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles no es ningún reto. Se trata de uno de los equipos más consistentes de la MLB en la última década, con un alineamiento temible que sabe castigar los errores del rival. Para Senga, este juego será un verdadero examen de fuego. A pesar de que los Mets lograron superar a los Phillies, los Dodgers representan un nivel completamente diferente de competencia, con jugadores como Mookie Betts, Freddie Freeman y Max Muncy, quienes pueden cambiar el curso del juego con un solo swing.

Los aficionados, por supuesto, se encuentran divididos ante esta decisión. Por un lado, existe una gran expectativa por ver a Senga tomar el montículo en un escenario tan grande. Es un lanzador con una carrera impresionante en Japón, y muchos esperan que finalmente pueda mostrar su verdadero potencial en MLB. Por otro lado, está el temor de que su falta de ritmo de juego pueda jugar en su contra y, peor aún, que una caída física lo deje fuera del resto de la serie.

El papel del bullpen y la estrategia de Mendoza

Con la experiencia de manejar con cautela a Senga durante la NLDS, el mánager Carlos Mendoza ha dejado claro que no está dispuesto a arriesgar demasiado. Si bien Senga tendrá la responsabilidad de comenzar el partido, el plan parece ser limitar su carga de trabajo y recurrir rápidamente al bullpen, tal como ocurrió en la serie anterior.

Los Mets cuentan con un cuerpo de relevistas que ha respondido con creces a lo largo de la postemporada. Jugadores como Brooks Raley, Drew Smith y Edwin Díaz han sido claves en mantener a raya a sus rivales, y probablemente veamos algo similar contra los Dodgers. Este enfoque no solo permite cuidar la salud de Senga, sino también garantizar que los relevistas entren frescos y listos para enfrentar las potentes alineaciones de Los Ángeles.

La verdadera prueba para Mendoza será manejar las piezas con inteligencia. Al igual que en la serie contra los Phillies, el uso efectivo del bullpen podría ser la clave para que los Mets tomen la delantera en la serie.

¿Un riesgo calculado o un movimiento desesperado?

La pregunta que todos se hacen es si la decisión de empezar con Kodai Senga en el Juego 1 es un riesgo calculado o un movimiento desesperado. Desde una perspectiva de análisis estratégico, la elección de Senga podría ser vista como una jugada astuta. Los Mets confían en su bullpen y en la capacidad de Senga para dar al equipo un inicio sólido sin necesidad de lanzar muchas entradas. Al mismo tiempo, es probable que los Dodgers no tengan mucha información reciente sobre él, lo que podría jugar a un favor del lanzador japonés.

Por otro lado, la falta de ritmo competitivo de Senga y su historial de lesiones generan preocupación. Este no es el escenario ideal para un lanzador que ha pasado gran parte del año en la lista de lesionados, y un mal desempeño en el Juego 1 podría poner a los Mets en una posición muy complicada desde el inicio de la serie.

El primer paso hacia la Serie Mundial

La decisión de los Mets de confiar en Kodai Senga para abrir el Juego 1 de la NLCS es, sin duda, un riesgo. Pero en una postemporada llena de sorpresas, donde los Mets ya han superado las expectativas, esta elección podría ser la pieza clave que los llevará un paso más cerca de la Serie Mundial.

Senga tendrá la oportunidad de demostrar que puede estar a la altura de las expectativas, y si todo sale bien, el domingo por la noche podría ser recordado como el momento en que el lanzador japonés dejó su huella en la historia de los Mets. La emoción está servida, y todos los ojos estarán puestos en el montículo cuando los Mets se enfrenten a los Dodgers en un duelo que promete ser inolvidable.