El talentoso pelotero dominicano, Miguel Sanó, de los Ángeles Angels, compartió sus reflexiones sobre las dificultades que enfrentó durante su regreso a las Grandes Ligas después de estar fuera del béisbol organizado durante un año y medio.

“Recuerdo que dije: ‘No, tranquilo, no pasa nada. Yo voy a volver'”, reflexionó Sanó sobre su salida de las Grandes Ligas en 2022. “A partir de ahí, empecé a trabajar muy duro, hasta que finalmente pude regresar”.

El camino de regreso de Sanó estuvo lleno de obstáculos, pero su determinación y dedicación lo llevaron a firmar un acuerdo de liga menor con los Angelinos el 1 de febrero. Después de una impresionante actuación en la pretemporada, que incluyó cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas en 23 juegos, Sanó logró asegurar un lugar en el equipo grande.

“Fue una preparación fuerte, pero positiva”, compartió Sanó. “Dejé de hacer muchas cosas que me gustaban, incluso dejé de compartir con mi familia. Me puse a entrenar fuerte por dos años. Me alejé de las redes sociales. Sólo me enfoqué en el día a día. Fue un poquito duro, pero a la vez estás viendo resultados”.

A pesar de la importancia del trabajo físico, Sanó enfatizó la importancia del aspecto mental en su regreso a la cima del deporte.

“Yo te voy a decir algo, todo viene de la mente”, señaló Sanó. “A veces, creemos que las cosas son fáciles. No lo son. A veces nos ponemos negativo, y es en ese momento cuando [no salen las cosas]. Es ahí cuando más positivos debemos ser”.

A lo largo de su carrera, Sanó ha demostrado su capacidad para destacarse en las Grandes Ligas, incluyendo una convocatoria al Juego de Estrellas en 2017 y un destacado desempeño en la votación para Novato del Año de la Liga Americana en 2015. Con su determinación renovada y un enfoque mental fortalecido, Sanó está listo para hacer un impacto significativo en su regreso a las Grandes Ligas con los Ángeles Angels.