Miguel Tejada dirigirá los Mayos de Navojoa: el “Pelotero de la Patria” lleva su legado dominicano al béisbol invernal de México Los Mayos de Navojoa confirmaron el 21 de mayo la contratación del exMVP de la Liga Americana para la temporada 2026-27 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. Será su primera experiencia como manager en el circuito invernal mexicano. Actualmente dirige a los Bravos de León en la LMB.

El béisbol dominicano tiene un nuevo capítulo que escribir en México. Los Mayos de Navojoa confirmaron oficialmente este 21 de mayo la contratación de Miguel Tejada como su nuevo manager para la temporada 2026-27 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP) — en lo que será la primera experiencia del legendario campocorto como piloto en el béisbol invernal mexicano.

El anuncio llegó a través de las redes sociales del club — y sacudió al mundo del béisbol de invierno en toda la región.

El regreso histórico de los Mayos

El nombramiento de Tejada llega en un momento especialmente significativo para la franquicia de Navojoa, Sonora: los Mayos regresan al béisbol invernal después de un período de ausencia — y lo hacen con uno de los nombres más icónicos del béisbol latinoamericano en el banquillo.

El presidente del club, Víctor Cuevas Valenzuela, fue claro sobre las ambiciones de la organización: “Vamos a invertirle” — una declaración de intenciones que, combinada con la llegada de Tejada, convierte a los Mayos en uno de los equipos más atractivos del mercado invernal.

El “Pelotero de la Patria” llega al banquillo

Miguel Tejada no necesita presentación en el béisbol dominicano. Conocido en su tierra como el “Pelotero de la Patria” — un título que comparte en el imaginario popular con figuras como Robinson Canó — Tejada es uno de los peloteros más queridos en la historia del béisbol quisqueyano.

Su legado habla por sí solo:

En la MLB — 17 temporadas:

MVP de la Liga Americana (2002) con los Atléticos de Oakland

con los Atléticos de Oakland Jugó para los Atléticos, Orioles, Astros, Padres, Gigantes y Reales

Miembro del Salón de la Fama de los Atléticos de Oakland

Parte de los legendarios equipos de Oakland de los “Moneyball” de 2002

En la pelota dominicana — 14 temporadas:

Jugó con las Águilas Cibaeñas

8 gallardetes de la LIDOM

6 Series del Caribe conquistadas para República Dominicana

No es un novato en el banquillo

Lo que muchos no saben es que Tejada lleva tiempo construyendo su carrera como manager. Actualmente dirige a los Bravos de León en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) — en su segundo año al frente del equipo — con una filosofía clara que ya ha dado resultados:

“Todos los días son un reto. Es bien sabido que cuando tienes un buen inicio de temporada, todos los equipos están atentos a lo que tú haces. Nosotros tomamos un juego a la vez, que es lo más importante.”

Bajo esa filosofía, los Bravos de León arrancaron la temporada 2026 en la cima de la Zona Sur con 8 victorias y 2 derrotas en sus primeros 10 juegos. Un inicio que confirma que “La Guagua” sabe lo que hace desde el banquillo.

Lo que proyecta en Navojoa

La llegada de Tejada a los Mayos tiene varios ingredientes que hacen el proyecto especialmente atractivo:

1. Credibilidad instantánea — Su nombre abre puertas con jugadores de alto nivel en toda la región. Los peloteros dominicanos, venezolanos y mexicanos conocen su historia y respetan su trayectoria.

2. Experiencia ganadora — 8 gallardetes en LIDOM y 6 Series del Caribe no se consiguen sin saber cómo construir equipos ganadores.

3. Conocimiento del béisbol mexicano — Su paso por los Bravos de León le dio el contexto necesario para entender las particularidades del béisbol en México.

4. El factor motivacional — Pocos nombres en el béisbol latinoamericano generan el nivel de respeto y admiración que genera Tejada. Su presencia en el dugout cambia la dinámica de un equipo.

La conexión dominicana en México

El nombramiento de Tejada en Navojoa se produce en un contexto donde el béisbol dominicano tiene una presencia creciente en el béisbol invernal mexicano. Robinson Canó acaba de firmar con los Tomateros de Culiacán. Y ahora Tejada llega al banquillo de los Mayos.

Dos leyendas del béisbol dominicano — el “Pelotero de la Patria” y el capitán de las Estrellas Orientales — eligieron México para este capítulo de sus carreras. Una coincidencia que dice mucho sobre el nivel y la atracción que tiene la Liga ARCO Mexicana del Pacífico en el béisbol latinoamericano.

El legado que trasciende el diamante

Miguel Tejada no es solo un exjugador de béisbol. Es un símbolo de lo que puede lograr un dominicano con talento, trabajo y determinación. Nacido en Bani, Peravia — la misma provincia que produjo a figuras como Adrián Beltré — Tejada llegó a las Grandes Ligas desde la pobreza y se convirtió en MVP de la Liga Americana.

Ahora, desde el banquillo de los Mayos de Navojoa, tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de ese legado — esta vez como arquitecto de campeones, no solo como jugador.