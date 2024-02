Mike Moustakas, un pelotero de gran calibre que espera volver a las grandes Moustakas ha hecho acuerdo con los White Sox con la posible meta de volver a las Grandes Ligas.

El beisbolista de nacionalidad americana y de 35 años de edad, y que en lo particular suele ejerce la posición de tercera base, así es estamos hablando de Michael Christofer Moustakas, alias, Mike Moustakas es un jugador de béisbol profesional que ha pertenecido a una incontable cantidad de equipos como son: Kansas City Royals, Cincinnati Reds, Milwaukee Brewers, entre otros. Este pelotero cuenta con una cantidad inconmensurable de experiencia de todo tipo debido a su gran cantidad de tiempo en el campo de juego, además de que ha pertenecido a un sin número de equipos destacables directos de América, lo cual le ha permitido ser jugador ejemplar y no solo eso sino también una pieza de gran importancia en el terreno de batalla para cualquier equipo al que haya pertenecido. En última instancia Mike ha firmado un contrato con los Medias Blancas de Chicago (los White Sox) del cual no se conoce muchos detalles, todo esto apunta al hecho incuestionable de que la escuadra blanca proveniente de Chicago ha conseguido a un jugador que cuenta con la experiencia y las habilidades para hacerle frente a cualquiera, no obstante hay una cosa que no se ha tomado en cuenta y es que Moustakas no participará en la MLB (Major League Baseball) sino en la MiBL (Minior League Baseball, que traducido al español sería Ligas Menores de Béisbol), una competición un nivel por debajo de las Grandes Ligas. A decir verdad el hecho de que Mike participará en MiBL ha sido bastante inesperado por varias razones ya que nadie se esperaría que un pelotero de su calibre que ha sido All-Star en tres ocasiones y obtenido título de un serie mundial (la del 2015 específicamente) ha dejado con la boca abierta al público, pero hay que tener en cuenta que Moustakas es un jugador que está prácticamente en la edad de retirarse así que esto puede ser una prueba para ver si el todavía dar la talla para las ligas mayores, no obstante como se mencionó anteriormente no se conoce mucho del acuerdo entre Mike y los Medias Blancas así que esto pudo haber sido una decisión tomada por el propio beisbolista, claro está que es la opción con menos probabilidad de suceder por obvias razones pero hay que tenerla en cuenta.





Por el momento podemos especular que el objetivo de Mike Moustakas es superar la MiLB para marcar su retorno a la MLB y de esa forma demostrar que a pesar de su edad él todavía tiene lo suyo y mucho más, sin duda alguna el futuro de este jugador de béisbol es algo que deja a todos expectantes.