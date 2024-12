Mike Trout a los Yankees

Las probabilidades de que

Mike Trout juegue con los Yankees de Nueva York

en 2025 son remotas en el mejor de los casos, pero eso nunca ha impedido que nadie se divierta. Y con los Yankees recuperándose de la pérdida de su estrella,

Juan Soto, a manos de los Mets de Nueva York

, este es un momento tan bueno como cualquier otro para explorar hasta dónde podrían llegar para reparar esa vergüenza.

Mientras corren rumores de que los días de Trout con los Angelinos de Los Ángeles podrían estar contados, comienzan a surgir sugerencias de canjes que van desde lo poco realista hasta lo más disparatado. Entonces, ¿por qué no sumarse a la diversión y ver qué tendrían que hacer los Yankees para conseguir al tres veces MVP?

Hay que tener en cuenta que Trout creció en Millville, Nueva Jersey, idolatrando al ex capitán de los Yankees Derek Jeter. Aunque tiene una cláusula de no canje, no es muy extraño que la renuncie a ella para viajar al este con un club local que resulta ser la franquicia con más historia de todos los deportes.

La pregunta es si los Yankees lo querrían. Esa pregunta habría sido absurda hace apenas un par de años, pero Trout no ha tenido nada que se acerque a una temporada completa y saludable desde 2019. Apenas ha jugado 100 partidos en total en los últimos dos años y, de cara a su temporada a los 33 años, existe una preocupación real de que los días de Trout como Jugador Más Valioso hayan quedado muy atrás.

Cualquier canje de Mike Trout será complicado, incluso si se trata de un equipo con los recursos de los Yankees. Así es como Nueva York y Los Ángeles podrían llegar a un acuerdo.

Los Yankees y los Angelinos deben abordar el contrato de Mike Trout

Trout está en medio de un contrato de 12 años por $426,500,000 que firmó con los Angels en 2019. Bajo ese acuerdo, se le deben más de $37 millones por año hasta 2030, la temporada en la que cumplirá 38 años. Hay una probabilidad menor a cero de que Hal Steinbrenner esté dispuesto a pagar eso por alguien tan riesgoso como Trout, incluso si su potencial es mayor que el de cualquier jugador en el béisbol, e incluso sin tener que pagarle nada a Soto. Los Angels tendrían que asumir una parte significativa de su contrato o contratar a alguien de Nueva York que tenga un precio elevado.

Se rumorea que Marcus Stroman es un candidato a canje por parte de los Yankees, ya que el año que viene se le deben 18,3 millones de dólares con una opción de renovación por la misma cantidad en 2026. Eso ayudaría a Nueva York durante los próximos dos años mientras todavía está pendiente de DJ LeMahieu (30 millones de dólares restantes en su contrato) y los años de mayor dinero del acuerdo de Giancarlo Stanton. El contrato de Trout se vuelve más manejable en un par de años sin esos acuerdos de por medio.

Los Ángeles necesitan piezas para construir alrededor

Hay que dar algo bueno para recibir algo bueno, y ese será el caso si los Yankees quieren traer a Trout al Bronx. Así que, Spencer Jones , el prospecto número 2 de los Yankees tendría que ser parte de este acuerdo, ya que los Angels intentarían reemplazar a un jardinero superestrella con alguien que pueda desarrollarse en eso, incluso si no está al nivel de Trout.

Conocido por su potencia y capacidad atlética , Jones conectó 17 jonrones en Double-A Somerset esta temporada con un OPS de .789. El bateador zurdo tiene 23 años y probablemente será titular la próxima temporada en Triple-A, ya sea con la organización de los Yankees o de los Angelinos.

Los Yankees también tienen varios relevistas interesantes que están listos para las Grandes Ligas y que podrían mejorar el paquete de intercambio. Clayton Beeter y Yeondrys Gómez registraron entradas para el club de las Grandes Ligas en 2024 y cualquiera de ellos podría contribuir a un bullpen de los Angelinos de nivel medio en 2025.

El alocado intercambio entre los Yankees y los Angels para fichar a Mike Trout

Es difícil calcular exactamente lo que los Yankees tendrían que hacer para sacar a Trout de los Angels debido a su enorme potencial combinado con su reciente historial de lesiones y su enorme contrato. Lo que sí sabemos es que los Yankees querrán encontrar alguna forma de compensar su salario a corto plazo y que tendrán que desprenderse de talentos listos para las Grandes Ligas.

Aquí está la propuesta poco realista de intercambio de Mike Trout con la que llegamos:

Los Yankees reciben : Mike Trout (6 años, $222,7 millones restantes)

Los Angelinos reciben : Marcus Stroman (máximo 2 años, $36.6 millones restantes), Spencer Jones (prospecto No. 2 de los Yankees), Clayton Beeter (prospecto No. 18 de los Yankees), Roc Riggio (prospecto No. 21 de los Yankees).