Mike Trout: La Superestrella Subestimada de la MLB Pese a su brillante carrera, la grandeza de Mike Trout no debería pasarse por alto.

Mike Trout ha sido durante años una figura emblemática en el béisbol, a menudo comparado con algunos de los mejores jugadores de la historia. Con una carrera llena de logros individuales, incluyendo múltiples premios MVP de la Liga Americana y 11 selecciones al Juego de Estrellas, Trout fue considerado el mejor jugador del béisbol durante gran parte de la década de 2010. Sin embargo, a pesar de su éxito, Trout siempre ha sido subestimado, y esta percepción se ha intensificado debido a su falta de tiempo en el campo en las últimas temporadas por las lesiones.

Desde 2019, Trout no ha jugado en más de 130 partidos en una sola temporada. Mientras figuras como Shohei Ohtani, Aaron Judge y Mookie Betts han emergido como las nuevas caras del béisbol, Trout parece haber quedado relegado en las conversaciones sobre los mejores jugadores de la actualidad. Aunque sigue siendo joven, con solo 33 años, las esperanzas de que se convierta en el mejor jugador de todos los tiempos, un objetivo que alguna vez parecía alcanzable, ahora se ven más lejanas.

Subestimado Incluso en su Apogeo

Incluso cuando Trout estaba en su mejor momento, ganando premios MVP y siendo elogiado por su consistencia, a menudo era pasado por alto. A pesar de ser un jugador que lo tenía todo —poder, velocidad, defensa— la atención hacia su grandeza era efímera. Esto en parte podría atribuirse a que jugaba para los Angels, una organización que ha luchado por ser competitiva. Además, Trout ha sido criticado por no ser lo suficientemente “comercial” como superestrella.

Pero, ¿acaso la grandeza no es en sí misma algo digno de ser comercializado? Trout es conocido por su personalidad tranquila y su amor por el clima, tanto como por el béisbol, lo que puede haber contribuido a su imagen pública menos impactante. Su permanencia en un equipo que no ha llegado a la postemporada desde 2014 tampoco ayuda a su percepción. Sin embargo, se podría argumentar que las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera no están justificadas.

La Lealtad de Mike Trout a los Angels

A lo largo de los últimos años, Trout ha sido objeto de rumores de intercambio, pero el estelar jardinero ha permanecido fiel a los Angels. En 2019, firmó una extensión de contrato por 12 años y 426.5 millones de dólares, una decisión que muchos jugadores habrían dudado en tomar considerando la ineficacia del equipo para construir un plantel ganador. No obstante, Trout dejó claro que valora la lealtad por encima de todo.

Este compromiso no ha estado exento de críticas. Por ejemplo, el comentarista de ESPN, Stephen A. Smith, llegó a sugerir que la lesión de Trout en 2024 era un “karma” por haber decidido quedarse con los Angels. Declaraciones como esta son una muestra del tipo de críticas que Trout ha recibido simplemente por elegir ser fiel a su equipo, algo que debería ser aplaudido y no cuestionado.

En una era donde la agencia libre domina los deportes, ver a una superestrella comprometerse con una franquicia es un soplo de aire fresco. Aunque, claro, hay excepciones como Stephen Curry y los Golden State Warriors, que han ganado cuatro campeonatos juntos. Los Angels, por otro lado, solo han disputado tres partidos de postemporada con Trout en su alineación. Aun así, su lealtad no debería ser objeto de críticas.

La Grandeza de Trout

Mike Trout ha ganado tres premios MVP por una razón. Durante su mejor época, especialmente entre 2012 y 2019, Trout fue tan consistente como cualquier otra estrella en la historia de la MLB. Bateaba alrededor de .300 mientras lideraba la liga en OBP, slugging y OPS en múltiples ocasiones. Además, aportaba poder, robaba bases y jugaba una defensa respetable.

Sin embargo, esta grandeza a menudo fue subestimada, en gran parte porque jugaba para unos Angels que no competían por los títulos (exceptuando la temporada de 2014). A pesar de esto, es indiscutible que Trout ha sido una de las superestrellas más subestimadas de todos los tiempos en la MLB.

El Futuro de Trout

La carrera de Mike Trout aún no ha terminado. Si logra mantenerse saludable y regresar al campo, quizás pueda cerrar su carrera de manera positiva y reforzar su legado. Lo que es seguro es que, pase lo que pase, la grandeza de Trout no debe ser olvidada ni subestimada.