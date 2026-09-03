Mike Trout puede sonreir: los errores de Arte Moreno en Angels Tras más de dos décadas marcadas por malas decisiones y 11 campañas consecutivas con saldo negativo, la venta de la novena de Anaheim abre un nuevo ciclo bajo el mando del dueño de los Rams, Nuggets y Arsenal.

La presión incesante de la afición en el Angel Stadium finalmente surtió efecto. Arte Moreno alcanzó un acuerdo para vender la participación de control de Los Angeles Angels al magnate Stan Kroenke por una cifra récord de 4.000 millones de dólares, poniendo fin a una convulsa etapa de 23 años al frente de la franquicia californiana.

La transacción, liderada por el conglomerado Kroenke Sports & Entertainment (KSE), está sujeta a la aprobación formal de Major League Baseball y está prevista para cerrarse a inicios de 2027, mientras que Moreno conservará una participación minoritaria en el club.

La noticia desató una ola de alivio inmediato en el vestuario. El capitán y tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Mike Trout, no ocultó su optimismo ante el nuevo rumbo institucional:

“Es un borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo. Se sentía que era algo necesario. No hay rencores hacia Arte, pero estoy sumamente emocionado. Los muchachos están entusiasmados. Hay muy buena vibra en el clubhouse y en el estadio. Ha sido frustrante en los últimos años, pero tener una noticia como esta y ver el historial ganador que tiene Kroenke da motivos para ilusionarse”, expresó el jardinero, quien tiene contrato garantizado con la organización hasta finales de 2030.

La pesada herencia de Arte Moreno: dos décadas de desaciertos

Moreno adquirió a los Angels en 2003 por 183,5 millones de dólares, pocos meses después de que el equipo conquistara su única Serie Mundial en 2002. Pese a un inicio prometedor con cinco títulos divisionales entre 2004 y 2009, la última década y media sepultó la competitividad del club:

Sequía histórica: Los Angels encadenan 11 temporadas consecutivas con balance perdedor y registran una sola aparición en postemporada en los últimos 17 años (barridos en la Serie Divisional de 2014).

El desperdicio de Ohtani y Trout: La novena contó durante seis temporadas completas con dos de los mejores talentos de la era moderna, Mike Trout y Shohei Ohtani, pero en ese período el club terminó 68 partidos por debajo de .500. En 2023, Moreno impidió traspasar a Ohtani antes de la fecha límite para reconstruir las granjas, perdiendo al fenómeno japonés meses después en la agencia libre sin obtener compensación alguna.

Contratos catastróficos: Moreno saltó reiteradamente por encima de su cuerpo deportivo para firmar acuerdos de largo plazo que fracasaron estrepitosamente: Albert Pujols (10 años, $240 millones), Josh Hamilton (5 años, $125 millones) y Anthony Rendón (7 años, $245 millones), quien entre 2021 y 2024 apenas disputó 205 de 648 juegos posibles.

Inestabilidad en el banquillo y despachos: La franquicia empleó a seis mánagers diferentes en los últimos nueve años incluidos los despidos prematuros de Brad Ausmus, Joe Maddon y Ron Washington, hasta otorgarle a Kurt Suzuki un atípico contrato de un solo año para 2026.

Escándalos extradeportivos: La gestión se vio sacudida por la trágica muerte por sobredosis del lanzador Tyler Skaggs en 2019 (con la posterior condena del director de comunicaciones del club, Eric Kay) y la anulación de la compra de los terrenos del Angel Stadium en 2022 tras destaparse una red de corrupción del exalcalde de Anaheim, Harry Sidhu.

El imperio multidisciplinario de Stan Kroenke

Con la incorporación de los Angels, Stan Kroenke se consolida como el dueño de mayor patrimonio económico en las Grandes Ligas, superando a Steve Cohen (Mets). Su cartera deportiva acumula un palmarés reciente envidiable:

Equipo Liga / Deporte Logro Deportivo Reciente Bajo KSE Los Angeles Rams NFL (Fútbol Americano) Campeón del Super Bowl LVI (2022) Colorado Avalanche NHL (Hockey sobre Hielo) Campeón de la Stanley Cup (2022) Denver Nuggets NBA (Baloncesto) Campeón de la NBA (2023) Arsenal FC Premier League (Fútbol) Campeón de la Premier League inglesa Colorado Mammoth NLL (Lacrosse) Campeón de Liga (2022) Los Angeles Angels MLB (Béisbol) Adquisición récord por $4.000 millones

Desafíos inmediatos: reconstrucción, estadio y derechos de televisión

La llegada de KSE a Anaheim obligará a resolver urgencias inmediatas. En el plano deportivo, la directiva interina encabezada por John Mozeliak inició la demolición de la nómina durante la última fecha límite de cambios, buscando reabastecer unas ligas menores desiertas de talento joven tras años de abandono institucional.

En el ámbito comercial, Kroenke deberá destrabar el futuro del Angel Stadium, el cuarto parque más antiguo de las Mayores, inaugurado en 1966, y reestructurar el modelo de ingresos por transmisiones televisivas luego de que el club rompiera su vínculo con los operadores regionales para emitir sus partidos en una plataforma propia. Pese al tamaño del reto, la salida de Moreno cierra una etapa oscura y abre una ventana de ilusión para que Mike Trout vuelva a competir en octubre.