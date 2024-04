El talentoso jardinero Mike Trout muestra una vez más su poderío con un impresionante tablazo que iguala el liderato de cuadrangulares en la Liga Americana. Además, se acerca aún más al récord histórico de triples dentro de la franquicia de los Ángeles Angels.

En una noche memorable para el béisbol y para los aficionados de los Ángeles Angels, Mike Trout, el emblemático jardinero de la franquicia, ha vuelto a dejar su huella en el terreno de juego. Con un impresionante tablazo en el tercer capítulo del enfrentamiento contra los Tampa Bay Rays, Trout no solo contribuyó a aumentar la ventaja de los Angels en el marcador, sino que también logró igualar el liderato de cuadrangulares en la Liga Americana, demostrando una vez más por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la actualidad.

El Poderío de Mike Trout: El tablazo de Trout, que recorrió un total de 423 pies y salió disparado a una velocidad de 108.7 millas por hora, no solo fue un golpe poderoso que resonó en el estadio, sino también una muestra del dominio y la destreza que el jugador estadounidense posee en el diamante. Con este quinto jonrón de la temporada, Trout se coloca en la cima de la tabla de jonrones de la Liga Americana junto a Tyler O’Neill de los Medias Rojas de Boston, consolidándose como un líder indiscutible en el poder ofensivo.

Mike Trout is now tied for the MLB lead in homers with his fifth of the year! pic.twitter.com/yVDrfng7KL

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 9, 2024