¡Mira eso! Elly De La Cruz respondió con tremendo palo a sospechas de anomalía en su bate

06/07/2023 · 02:36 AM

La superestrella más nueva de la MLB, Elly De La Cruz, conectó un jonrón solitario masivo y dos dobles después de un incidente con una cubierta en la perilla de su bate, y los Rojos de Cincinnati en ascenso vencieron a los Nacionales de Washington 9-2 el miércoles por la noche.

Joey Votto también jonroneó y terminó con tres hits cuando Cincinnati ganó por séptima vez en ocho juegos. Will Benson conectó dos hits y dos carreras impulsadas para los líderes de la División Central de la Liga Nacional, y Graham Ashcraft (4-6) lanzó seis entradas efectivas en su primera victoria desde el 28 de mayo.

Washington recolectó 10 hits, pero se fue de 8-1 con corredores en posición de anotar en su cuarta derrota en cinco juegos. El derecho de los Nacionales Josiah Gray (6-7) permitió tres carreras limpias y ocho hits en cinco entradas.

De La Cruz, uno de los mejores novatos de las mayores y un motor clave detrás del ascenso de Cincinnati a la cima de su división, tenía una cubierta de sensor vacía en la perilla de su bate. Pero se eliminó después de que el mánager de los Nacionales, Dave Martínez, cuestionara su uso antes de que el jugador de cuadro anotara el segundo.

Los árbitros revisaron la legalidad de la cubierta de la perilla con la oficina de la liga e informaron a De La Cruz que se le permitió volver a colocarla en su bate para su segundo turno al bate en el tercero.

“Es algo que usamos en los entrenamientos de primavera”, dijo De La Cruz a través de un traductor. ‘Es solo un sensor que usamos, pero ahí está solo el plástico que cubre el bate. No hay nada más aparte de eso. Empecé a usarlo en 2021. Me sentí más cómodo usándolo y, a partir de ahí, pedí más de esas cubiertas de plástico.

Después del juego, el jefe de equipo, Adrian Johnson, repasó la línea de tiempo de los eventos después de que Martínez cuestionara el uso de la cubierta del sensor de la perilla.

“Davey mencionó el problema con el accesorio en el bate“, dijo Johnson a un reportero de la piscina. ‘Es algo con lo que no habíamos lidiado antes. Entonces, usamos la herramienta que tenemos, la verificación de reglas, para contactar a Replay, que está en la oficina de la liga, preguntando sobre el archivo adjunto. Tardaron bastante en volver a contactarnos.

‘Tuvimos que seguir jugando, para mantener el juego en marcha. Finalmente se comunicaron con nosotros antes de su próximo turno al bate y dijeron que el archivo adjunto fue aprobado. Entonces, jugó el resto del juego con el accesorio en el bate.

Después de volar a la izquierda en el tercero, De La Cruz abrió el quinto con un avance de 455 pies entre el jardín derecho y central. Luego señaló el final de su bate antes de rodear las bases.

“Solo para decirles a todos que la perilla no es la razón por la que estoy haciendo un buen trabajo”, dijo De La Cruz sobre el significado detrás del gesto. ‘Es por todo el trabajo que estoy haciendo’.

Martínez tenía sus propios pensamientos sobre la celebración de De La Cruz.

‘No estoy tratando de penalizar a este chico. No soy. Me encanta la forma en que juega el juego’, dijo Martínez. ‘No me gustaron sus payasadas después de conectar el jonrón. Podemos prescindir de eso. Solo tiene dos semanas en las Grandes Ligas, pero va a ser un buen jugador’.

Los Rojos han jonroneado en 19 juegos consecutivos para su segunda racha más larga en la historia de la franquicia. La racha de jonrones más larga de Cincinnati fue de 21 juegos en 1956.

De La Cruz también pegó un doble, se robó tercera y anotó con un sencillo de Jake Fraley en la octava entrada. Fraley anotó con un rodado de Benson para darle a los Rojos una ventaja de 9-2.

Los Nacionales del último lugar cayeron a 13-30 en casa este año.

Ashcraft permitió una carrera y siete hits. El derecho ha logrado un par de aperturas sólidas luego de una contusión en la pantorrilla que lo colocó en la lista de lesionados de 15 días.

Francisco Álvarez conectó jonrón para empatar con dos outs en el noveno, Mark Canha conectó un triple en la carrera de la ventaja y los Mets de Nueva York vencieron 2-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Los Mets ganaron su cuarto al hilo, pero esperaron hasta llegar a su último strike, cuando Álvarez disparó un cuadrangular al jardín derecho ante Andrew Chafin (2-2), el cuarto lanzador de Arizona del partido.