MLB: 15 partidos para este viernes 3 de abril — Jugadores en racha, baches y las sorpresas de la temporada 2026 La segunda semana de la temporada llega con una cartelera repleta de acción. Rookies que hacen historia, estrellas que no encuentran su swing y ausencias que pesan en varios rosters.

La cartelera del día: 15 partidos de costa a costa

Este viernes 3 de abril, la MLB ofrece una jornada cargada con 15 encuentros que arrancan temprano en la Costa Este y se extienden hasta la noche en California. Estos son todos los cruces programados (horarios en ET):

Primeros juegos de la tarde

Los Angeles Dodgers en Washington Nationals — 5:05 PM

— 5:05 PM St. Louis Cardinals en Detroit Tigers — 5:10 PM

— 5:10 PM Miami Marlins en New York Yankees — 5:35 PM

— 5:35 PM San Diego Padres en Boston Red Sox — 6:10 PM

— 6:10 PM Toronto Blue Jays en Chicago White Sox — 6:10 PM

Juegos de la noche

Cincinnati Reds en Texas Rangers — 8:05 PM

— 8:05 PM Chicago Cubs en Cleveland Guardians — 8:10 PM

— 8:10 PM Tampa Bay Rays en Minnesota Twins — 8:10 PM

— 8:10 PM Philadelphia Phillies en Colorado Rockies — 8:10 PM

— 8:10 PM Baltimore Orioles en Pittsburgh Pirates — 8:12 PM

Cierre en la Costa Oeste

Milwaukee Brewers en Kansas City Royals — 11:45 PM

— 11:45 PM Seattle Mariners en Los Angeles Angels — 9:38 PM

— 9:38 PM Houston Astros en Oakland Athletics — 9:40 PM

— 9:40 PM Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks — 9:45 PM

— 9:45 PM New York Mets en San Francisco Giants — 10:15 PM

El duelo estelar: Marlins vs. Yankees en el Bronx

Sin dudas, el partido que más miradas atrae es el Miami Marlins (5-1) visitando a los New York Yankees (5-1) en el Yankee Stadium. Ambos equipos llegan invictos en récord general y con historias opuestas en sus figuras.

En el montículo, el dominicano Eury Pérez (ERA 3.86, 8 K en 7 IP) buscará repetir la brillante actuación de su debut ante los Rockies, donde lanzó fastballs de hasta 100 mph y dominó durante siete innings. Enfrente, Will Warren (ERA 2.08) sale por los Yankees.

El factor clave del lado de Miami es Liam Hicks, el receptor canadiense que lidera las Grandes Ligas con 12 RBI, 3 jonrones y un promedio de .467 en apenas cinco juegos. Del otro lado, Aaron Judge necesita despertar: el capitán de los Yankees arrancó 3-de-24 (.125) y su manager Aaron Boone ya tuvo que salir a defenderlo públicamente.

Jugadores en racha: los bates más calientes

Liam Hicks (Miami Marlins) — El líder inesperado

Con .467 de average, 3 HR, 12 RBI y un OPS superior a 1.500, Hicks es la sensación del arranque. En la serie contra los White Sox fue 6-de-11 con dos jonrones y nueve remolcadas. Un bate que nadie tenía en el radar.

Yordan Alvarez (Houston Astros) — El cubano está de vuelta

Sano y motivado, Alvarez arrancó la temporada en modo demolición. Los Astros, que hoy visitan a Oakland, lo necesitan encendido para sostener el ritmo.

Mike Trout (Los Angeles Angels) — Destellos del viejo Trout

A sus 34 años y en su 16a temporada, Trout mostró flashes de su mejor versión en la primera serie del año. Hoy recibe a Seattle y buscará seguir sumando.

Dylan Cease — Dominante desde el montículo

El lanzador ha sido uno de los brazos más efectivos en el arranque de la campaña, consolidándose como un as indiscutible.

Wilyer Abreu (Boston Red Sox) — Potencia venezolana

El outfielder lidera la liga con un slugging de 1.063, con línea de .500/.500/1.063, dos jonrones y cinco RBI en cuatro juegos. Hoy recibe a los Padres y promete fuegos artificiales.

Drake Baldwin (Atlanta Braves) — El catcher que no para

El ganador del Rookie del Año de la NL en 2025 arrancó 2026 aún mejor, cargando la ofensiva de los Braves sobre sus hombros.

Jugadores en bache: los que necesitan reaccionar

Aaron Judge (New York Yankees) — .125 de promedio

El tres veces MVP de la Americana va 3-de-24 y no logra encontrar su swing. Boone insiste en que “es cuestión de tiempo”, pero la presión crece con cada turno sin producción.

Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) — Insatisfecho consigo mismo

El fenómeno japonés reconoció públicamente su frustración: va 3-de-18 (.167) con un OPS de .590 como bateador. Curiosamente, en el montículo lanzó seis innings en blanco con seis ponches. Hoy lleva a los Dodgers a Washington, donde la ofensiva del equipo necesita despertar urgente.

Francisco Lindor (New York Mets) — Déjà vu del arranque lento

El shortstop boricua suma apenas 3 hits en 21 turnos, sin jonrones, sin RBI y sin robos. Los Mets perdieron dos de tres ante los Cardinals y Lindor es parte del problema.

Marcus Semien (New York Mets) — Otro Met en problemas

El segunda base no logra conectar en situaciones clave, registrando el último out con corredores en posición anotadora en dos oportunidades cruciales.

Austin Riley (Atlanta Braves) — 1-de-15 después del Opening Day

Tras arrancar 3-de-3 con boleto en el primer juego, Riley se desplomó a 1-de-15 en los siguientes tres partidos.

Josh Naylor (Seattle Mariners) — Arranque fantasma

El primera base de los Mariners abrió la temporada sin hits, con contacto blando y sin potencia. Seattle necesita que despierte ya.

Phillies en general — Ofensiva congelada

Philadelphia entró al martes bateando .141 contra zurdos, con Trea Turner en .167. Hoy visitan a Colorado, donde la altitud podría ser el remedio.

Ausencias importantes

La lista de lesionados ya empieza a pesar en varios clubes:

Las sorpresas: la generación rookie que hace historia

La camada de novatos de 2026 está reescribiendo los libros de récords. Según datos de Elias Sports Bureau, los rookies conectaron 15 jonrones con un OPS de 1.008 en los primeros tres juegos de cada equipo, las mejores marcas desde 1900.

Chase DeLauter (Cleveland Guardians)

El outfielder pegó jonrones en sus primeros tres juegos de Grandes Ligas —algo que solo habían logrado Trevor Story y Yasiel Puig— y cerró la primera semana con 4 HR, 5 RBI y línea de .353/.353/1.059. Fue nombrado Jugador de la Semana de la Liga Americana._

Sal Stewart (Cincinnati Reds)

El tercera base de los Reds fue nombrado Jugador de la Semana de la Liga Nacional. Es la segunda vez en la historia que dos rookies ganan el premio en la misma semana inaugural.

Munetaka Murakami (Chicago White Sox)

La estrella japonesa también conectó jonrones en sus primeros tres partidos, uniéndose a DeLauter en un club exclusivo. Los White Sox, que reciben hoy a Toronto, tienen en Murakami una razón para ilusionarse.

Kevin McGonigle (Detroit Tigers)

El shortstop novato igualó en RBI a equipos enteros en los primeros días. Hoy Detroit recibe a St. Louis._

Joey Wiemer (Washington Nationals)

Cortado por los Giants, el outfielder igualó un récord de la era moderna por el arranque más caliente de una temporada. Hoy recibe a los Dodgers con la confianza por las nubes.

JJ Wetherholt y Carson Benge

Dos nombres más que se suman a la generación dorada de rookies 2026, aportando desde distintas posiciones.

Partidos a seguir de cerca

Dodgers en Washington (5:05 PM ET) — Ohtani necesita despertar el bate. Enfrente, Wiemer y los Nationals están en llamas.

Marlins en Yankees (5:35 PM ET) — Eury Pérez vs. el Bronx. Hicks vs. Judge. Dos equipos 5-1. Imperdible.

Padres en Red Sox (6:10 PM ET) — Abreu está intratable y Boston quiere seguir sumando en casa.

Cubs en Cleveland (8:10 PM ET) — DeLauter busca seguir haciendo historia ante Chicago.

Brewers en Kansas City (11:45 PM ET) — Los Royals sin Estévez y con el debut de Jeferson Quero del lado de Milwaukee como posible atractivo.

Astros en Oakland (9:40 PM ET) — Alvarez encendido quiere seguir castigando.

Conclusión

La temporada 2026 de la MLB apenas arranca su segunda semana y ya ofrece narrativas fascinantes: una generación de rookies que no le tiene miedo a nada, estrellas consagradas buscando su ritmo y una cartelera de viernes que promete emociones de principio a fin. Con 15 partidos en el menú, sobra béisbol para todos los gustos.