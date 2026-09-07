La temporada regular de las Grandes Ligas se encuentra a escasas semanas de su conclusión y el margen de error para las organizaciones que aspiran a jugar en octubre es mínimo. Mientras franquicias de élite prácticamente han garantizado su presencia en la fiesta de la postemporada, otras libran una batalla día a día por los puestos de comodín y las coronas divisionales. La jornada dominical además marcó un hito definitivo con la confirmación de los Rockies de Colorado como el primer equipo oficialmente eliminado de la contienda matemática tras caer ante los Cardenales de San Luis.
A continuación, se detalla el panorama de posiciones, divisiones y carreras por seguir en ambos circuitos de cara a la recta final.
1. Liga Americana: panorama divisional y lucha por el comodín
En el Nuevo Circuito, la División Este muestra relativa tranquilidad en la cima. Las Rayas de Tampa Bay (85-58, .594) mantienen una ventaja de 4.0 juegos sobre los Yankees de Nueva York (81-62, .566) y 7.0 sobre los Medias Rojas de Boston (79-65, .549), perfilándose firmemente para asegurar la corona divisional. Dado que Yankees (+9.0) y Red Sox (+6.0) tienen un colchón considerable en el cuadro de comodines, la atención se concentra en los Azulejos de Toronto (72-72, .500), quienes se ubican a solo 1.0 juego del último boleto de Wild Card y necesitan un remate de calendario contundente para meterse a la fiesta.
En la División Central, los Medias Blancas de Chicago (75-68, .524) lideran pero se mantienen asediados a solo 2.0 juegos por los Guardianes de Cleveland (73-71, .507). Ambos conjuntos protagonizarán una serie directa la próxima semana con implicaciones directas en el liderato divisional y en la tabla de comodines, donde Cleveland ocupa temporalmente el último boleto clasificado.
Por su parte, en el Oeste, los Astros de Houston (73-71, .507) atraviesan un buen momento que les permitió adueñarse de la cima, sosteniendo una distancia de 2.0 choques sobre los Vigilantes de Texas (71-73, .493) quienes además están a 2.0 juegos del comodín y 6.0 juegos sobre los Marineros de Seattle (67-77, .465), que aún conservan opciones matemáticas lejanas.
2. Liga Nacional: favoritas consolidadas y guerra en el Oeste
El Viejo Circuito presenta un panorama mucho más definido en los puestos de vanguardia, donde los Cerveceros de Milwaukee (88-56, .611) comandan la Central con el mejor balance de las Mayores, escoltados por los Cachorros de Chicago (81-63, .563, +5.0 en el comodín). En el Este, los Bravos de Atlanta (85-58, .594) controlan la punta por 5.0 juegos sobre los Filis de Filadelfia (80-63, .559, +4.5 en el comodín), mientras que los Dodgers de Los Ángeles (85-57, .599) dominan con solvencia la División Oeste con 10.0 juegos de renta.
Con Bravos, Cerveceros, Dodgers, Cachorros y Filis virtualmente asegurados en octubre, la atención se concentra exclusivamente en la feroz disputa por el tercer y último comodín:
- Diamondbacks de Arizona (76-68, .528): Dueños del último puesto clasificatorio momentáneo.
- Padres de San Diego (75-68, .524): Apenas a medio juego (0.5 GB) de distancia.
- Marlins de Miami y Cardenales de San Luis (72-72, .500): Ambos a 4.0 juegos de la zona de clasificación.
- Piratas de Pittsburgh (71-73, .493): A 5.0 juegos de diferencia.
La lucha directa entre Arizona y San Diego se perfila como la rivalidad más intensa en las últimas semanas del calendario regular, donde cada entrada definirá al acompañante del pelotón estelar en los playoffs de 2026.