El Home Run Derby de las Grandes Ligas experimentará una transformación radical en su edición de 2026, programada para el próximo lunes 13 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Tras años de intensas quejas por parte de las principales estrellas del negocio debido al desgaste físico y al riesgo de lesiones que generaba el formato por tiempo instaurado en 2015, la oficina del comisionado de la MLB decidió eliminar por completo el reloj del evento.
Según informes del periodista Evan Drellich, el certamen de cuadrangulares regresará a un sistema regulado por oportunidades fijas:
Primera ronda: Cada participante dispondrá de un límite estricto de 20 swings.
Semifinales y Final: Los bateadores contarán con un máximo de 15 swings en las dos últimas etapas.
Regla del último swing: Al llegar al último lanzamiento de cada ronda, los peloteros podrán extender su participación de forma consecutiva siempre y cuando sigan conectando cuadrangulares. El primer fallo en esta instancia decretará el final de su turno.
Esta modificación busca emular la esencia original de la competencia, aliviando la fatiga de los sluggers, quienes bajo la regla anterior debían realizar cerca de 100 swings a máxima intensidad en períodos de apenas tres minutos, alterando en ocasiones sus mecánicas de bateo para el resto de la temporada regular.
El factor Netflix y un cambio histórico de televisión
La reestructuración del reglamento no responde únicamente a las presiones de figuras como el inicialista de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, quien recientemente supeditó su participación a la preservación de su estado de salud. Diversos reportes señalan que la plataforma de streaming Netflix desempeñó un papel fundamental en la eliminación del reloj con miras a optimizar el ritmo de la producción audiovisual.
Este movimiento marca un hito en la difusión del evento, ya que Netflix asumirá los derechos de transmisión global de la competencia de jonrones de 2026, finalizando una racha histórica de coberturas ininterrumpidas a cargo de la cadena ESPN, empresa que emitía el espectáculo de mitad de temporada de forma exclusiva desde el año 1993.
Bajas de peso y nuevas caras para la edición 2026
A falta de oficializar la lista definitiva de los ocho competidores que formarán parte de la cartelera en Filadelfia, las oficinas de los equipos ya han confirmado ausencias de gran calibre en las plantillas. El receptor de los Marineros de Seattle y vigente campeón del Derby, Cal Raleigh (quien conectó 54 vuelacercas el año pasado), no defenderá su corona tras un primer tramo de temporada plagado de problemas físicos.
Asimismo, los dos principales referentes ofensivos del juego se perderán la cita: Aaron Judge (Yankees) se encuentra apartado de los terrenos debido a una fractura de costilla, mientras que Shohei Ohtani (Dodgers) está descartado a causa de una ampolla en su mano de lanzar y un proceso de inflamación en la rodilla, motivando a la gerencia de Los Ángeles a evitar cualquier sobreesfuerzo.
Ante estas ausencias, jóvenes talentos han comenzado a levantar la mano para integrarse al cuadro del certamen. El actual líder de bateo de los Yankees de Nueva York, Ben Rice, expresó públicamente su deseo de participar en el festival de cuadrangulares si recibe la invitación formal por parte de los despachos de la liga, lo que asegura una renovación generacional en el parqué veraniego de Filadelfia.