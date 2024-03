¿Un jugador de Grandes Ligas puede apostar mediante corredores de apuestas?

El reciente caso del lanzador japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, ha puesto en el centro de atención la cuestión de si los jugadores de Grandes Ligas pueden participar en actividades de apuestas a través de corredores de apuestas. La Major League Baseball (MLB) ha iniciado una investigación después de que se revelara que 4.5 millones de dólares de la cuenta de Ohtani fueron transferidos a un corredor de apuestas ilegales, lo que ha llevado al despido de su traductor, Ippei Mizuhara, y generado una gran controversia en el mundo del béisbol.

Un corredor de apuestas es alguien que establece probabilidades, acepta y realiza apuestas, y paga ganancias en nombre de otras personas. En el caso de Ohtani, la presunta participación de su traductor en actividades de apuestas ilegales ha creado una situación complicada tanto para el jugador como para la organización de los Dodgers y la MLB en su conjunto.

Entonces, ¿pueden los jugadores de la MLB apostar a través de corredores de apuestas? La respuesta es un claro no, independientemente del deporte. Los jugadores no pueden apostar ni siquiera utilizando sitios web extranjeros o casas de apuestas ilegales. Esta restricción no solo se aplica a los jugadores, sino a cualquier persona involucrada en una organización de béisbol en América del Norte.

La regla 21(d)(1) de la MLB establece que cualquier funcionario o empleado de la liga o de un equipo será declarado inelegible durante un año si apuesta en un partido de béisbol en el que no esté involucrado. Además, la regla 21(d)(2) indica que estos mismos empleados o funcionarios serán inhabilitados de por vida si apuestan en un partido de béisbol en el que estén implicados.

El hecho de que los jugadores estén sujetos a duras sanciones por participar en actividades de apuestas ilegales subraya la gravedad de este asunto en el mundo del béisbol profesional. Para un pelotero de Grandes Ligas, apostar puede ser tan perjudicial como usar sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, e incluso peor, ya que socava la integridad del juego y la confianza del público en la honestidad de los jugadores.