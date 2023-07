MLB reduciría su calendario de 162 juegos MLB, MLBPA están abiertos a reducir el calendario de 162 juegos, pero hay un detalle. El director ejecutivo de la MLBPA, Tony Clark, dijo que los jugadores están dispuestos a jugar menos partidos, pero que no renunciarán a una parte de sus salarios.

Hubo mucha tensión entre la MLB y la asociación de jugadores durante las negociaciones laborales a principios de 2022. A punto de perder una temporada, las dos partes finalmente llegaron a un acuerdo y la liga jugó los 162 juegos en 2022. La MLB ha jugado un Calendario de 162 juegos desde 1961, con excepción de la temporada 2020.

El director ejecutivo de la MLBPA, Tony Clark, dijo que los jugadores están dispuestos a jugar en un horario reducido, pero que no renunciarán a una parte de sus salarios para jugar menos partidos.

“Hemos tenido conversaciones sobre la duración del cronograma en negociaciones anteriores”, dijo Clark. “Esa conversación a menudo se detiene con la conversación que tuvimos durante COVID, que es reducir los salarios de los jugadores”.

No sorprende que los jugadores de la MLB no quieran perder dinero por hacer esencialmente la misma cantidad de trabajo. Si se va a acordar un calendario reducido, no se espera que sean más de 14 o 16 partidos. Incluso eso parece bastante descabellado considerando la cantidad de dinero y los ingresos que genera la MLB. Perder juegos podría llevar a perder dinero, lo cual no es bueno para nadie.

MLB y MLBPA acordaron muchos cambios de reglas en los últimos años, incluida la implementación del reloj de lanzamiento de este año. La asistencia y las calificaciones han aumentado y la demografía está disminuyendo, que es lo que quería la liga. Si MLB reduce su calendario a 154 o 150 juegos, seguirá siendo el mismo béisbol de alto nivel que los fanáticos están acostumbrados a ver. Los jugadores pueden incluso estar más renovados con los días libres adicionales. Será bueno para el juego.