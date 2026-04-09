MLB: Todo lo que tenés que saber de la jornada del jueves 9 de abril Una cartelera cargada de béisbol, con ausencias que duelen, una suspensión que sacude y los mejores del mundo listos para actuar. Así llega la MLB a este jueves.

La jornada en números

Este jueves la MLB presenta una cartelera selecta pero atractiva. Según el calendario oficial de CBS Sports, los partidos confirmados para hoy son cuatro. El primero arranca temprano con los Cincinnati Reds visitando a los Miami Marlins a las 12:10 PM por MATV. A la 1:35 PM, los Athletics visitan el Yankee Stadium para enfrentar a Nueva York. Ya entrada la noche, a las 7:10 PM, los Arizona Diamondbacks visitan a los New York Mets en el Citi Field. Cerrando la jornada, los Chicago White Sox visitan a los Kansas City Royals a las 7:40 PM por RYTV.

Los horarios están expresados en hora del Este (ET). En República Dominicana, la hora es la misma, ya que RD comparte zona horaria con ET.

El partido del día: Diamondbacks vs. Mets

El duelo más atractivo de la jornada se juega en el Citi Field de Nueva York, donde los Arizona Diamondbacks visitan a los New York Mets a partir de las 7:10 PM.

El partido llega cargado de contexto: los Mets vienen de un arranque sólido de temporada, pero esta semana recibieron el golpe de perder a su figura más taquillera. El dominicano Juan Soto fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión leve en la pantorrilla derecha, sufrida mientras corría las bases el viernes pasado ante los Giants. Se espera que el jardinero de San Pedro de Macorís esté fuera entre dos y tres semanas._

Sin Soto, Nueva York deberá apoyarse en el resto de su lineup para sostener el buen inicio de campaña. En el montículo, los Mets envían a un abridor con registro de 1-0 y 2.61 de ERA en 10.1 innings, mientras que Arizona responde con un zurdo que acumula 12.0 innings limpios sin carreras permitidas en lo que va de la temporada.

Del lado de los Diamondbacks, la baja más resonante es la del primera base dominicano Carlos Santana, de 39 años, quien fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el aductor derecho. El mánager Torey Lovullo anticipó que el quisqueyano estará fuera más allá del mínimo reglamentario.

Yankees vs. Athletics: El Bronx quiere seguir arriba

El Yankee Stadium recibe a los Athletics en un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas. Los Yankees de Nueva York vienen siendo uno de los equipos más consistentes del arranque, con victorias recientes que los mantienen en la cima de la División Este de la Liga Americana.

En el montículo, Nueva York presenta a Ryan Weathers (zurdo, 0-0, 4.50 ERA), mientras que Oakland responde con Jeffrey Springs (zurdo, 1-0, 2.38 ERA en 11.1 innings), quien ha sido una de las gratas sorpresas de la temporada para los Athletics.

Reds vs. Marlins: El duelo del sur

En el loanDepot Park de Miami, los Cincinnati Reds visitan a los Marlins en un partido que enfrenta a dos equipos que buscan despegar en sus respectivas divisiones. Los abridores son Brady Singer por Cincinnati (0-0, 6.75 ERA) y Max Meyer por Miami (0-0, 5.40 ERA). Ambos buscan estabilizarse luego de aperturas irregulares.

White Sox vs. Royals: Kansas City quiere consolidarse

Cerrando la jornada, los Chicago White Sox visitan a los Kansas City Royals. Los Royals mandan al montículo a Seth Lugo (1-0, 0.00 ERA en 6.1 innings), uno de los lanzadores más dominantes del inicio de temporada. Chicago responde con Anthony Kay (0-0, 3.86 ERA).

Las ausencias que más resuenan

Juan Soto (Mets) — Distensión en pantorrilla derecha

La baja más impactante de la semana. El dominicano, que venía siendo la pieza más productiva del lineup de Nueva York, estará fuera entre dos y tres semanas. Su ausencia se siente especialmente en un momento en que los Mets buscan consolidar su posición en la División Este de la Liga Nacional. ESPN Dominicana confirmó que la lesión ocurrió el viernes 4 de abril._

Carlos Santana (Diamondbacks) — Distensión en aductor derecho

El primera base más veterano en actividad en las Grandes Ligas se perderá al menos 10 días. El dominicano de 39 años se lesionó en su única aparición al bate el domingo pasado ante los Bravos, donde conectó un sencillo antes de ser reemplazado. Según 7dias.com.do, el manager Lovullo espera que la recuperación se extienda más allá del mínimo.

Alejandro Kirk (Blue Jays) — Fractura en el pulgar izquierdo

El receptor mexicano de Toronto sufrió una fractura en el pulgar izquierdo durante un juego ante los White Sox, tras un foul tip en la décima entrada. Según Infobae, el manager de los Azulejos confirmó que Kirk estará fuera por un período extendido, obligando a Toronto a reorganizar su alineación.

El escándalo de la semana: Soler y López, suspendidos 7 juegos

El tema que domina la conversación en la MLB esta semana no es un jonrón ni un no-hitter: es una pelea. El martes por la noche, en Anaheim, el bateador designado de los Angels Jorge Soler y el lanzador de los Braves Reynaldo López protagonizaron una bronca que vació las bancas de ambos equipos.

Todo comenzó cuando López lanzó una recta alta y pegada que rozó el casco de Soler. El cubano, que ya había conectado un jonrón en la primera entrada —su quinto cuadrangular de carrera en 23 turnos al bate contra el dominicano López— cargó hacia el montículo. López, con la pelota aún en la mano, le conectó un golpe en el casco.

La MLB actuó rápido: ambos recibieron suspensiones de 7 juegos y multas no reveladas. Los dos jugadores apelaron, por lo que podrán seguir en actividad mientras se resuelve el proceso. A pesar del incidente, los Bravos ganaron el partido 7-2, con Ozzie Albies conectando su tercer jonrón de la temporada.

El contexto: Los Dodgers lideran, los Brewers sorprenden

Entrando a esta jornada, los Los Angeles Dodgers se mantienen como el equipo más caliente de la liga, con 9 victorias en lo que va de la temporada y líderes de la MLB. Vienen de barrer dos juegos consecutivos a los Blue Jays de Toronto.

Por su parte, los Milwaukee Brewers sorprenden con un récord de 8-2, luego de vencer a los Red Sox de Boston en Fenway Park. Los Cerveceros se perfilan como uno de los equipos revelación del inicio de campaña.

¿Dónde ver los partidos en República Dominicana?

La buena noticia para los fanáticos dominicanos es que la MLB 2026 mantiene acceso gratuito por televisión abierta. Según cdn.com.do, Grupo Corripio confirmó que Teleantillas Canal 10 transmitirá partidos seleccionados de la MLB de forma gratuita durante toda la temporada 2026, con un equipo de cronistas especializados. La señal también está disponible en vivo por internet a través de teleantillas.com.do.

Para quienes tienen cable o satélite, ESPN, ESPN 2 y ESPN 3 transmiten partidos seleccionados durante la semana. La cadena tiene un acuerdo renovado por tres años con la MLB para cubrir 30 partidos en 2026, incluyendo el Día de Jackie Robinson y otros juegos estelares, según ESPN Dominicana._

En cuanto al streaming, MLB.TV es la plataforma oficial de la liga y permite ver todos los partidos en vivo y en diferido con suscripción. Netflix, que transmitió el Opening Day de forma exclusiva, podría sumar más juegos estelares a lo largo de la temporada.

Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda verificar la programación en los canales oficiales antes de cada partido.