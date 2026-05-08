¡Mookie Betts a un paso del regreso! El regreso de una de las superestrellas más grandes del negocio está a la vuelta de la esquina, inicia su rehabilitación en Triple-A.

Tras semanas de ausencia por una lesión en el oblicuo, el ocho veces All-Star y cuatro veces campeón de la Serie Mundial jugará este viernes y sábado con los Oklahoma City Comets. Si no hay contratiempos en las menores, Betts podría estar de vuelta en el lineup de Dave Roberts la próxima semana. ¿Es esta la pieza que le falta a L.A. para alcanzar el mejor récord de MLB?

Los Dodgers de Los Ángeles recibieron la noticia que tanto esperaban: Mookie Betts está listo para dar el último paso antes de volver a las Grandes Ligas. Tras sufrir una lesión en el oblicuo temprano en la temporada, el estelar pelotero de 33 años ha sido asignado a la sucursal Triple-A, los Oklahoma City Comets, para juegos de rehabilitación este fin de semana.

El reporte de la rehabilitación

Los Comets confirmaron la noticia que tiene a todo Los Ángeles celebrando:

Calendario listo: Betts está programado para jugar este viernes y sábado , donde se evaluará su swing y su movilidad en el campo.

Cautela total: Aunque Mookie solo bateaba para .179 antes de la lesión, su presencia en el clubhouse y en la parte alta del lineup es irremplazable. Los Dodgers han procedido con cautela para evitar que una lesión de oblicuo se convierta en un problema de toda la temporada.

Los Dodgers aguantan el fuerte

A pesar de tener a figuras como Betts y el lanzador Blake Snell en la lista de lesionados, los Dodgers siguen mandando en el Oeste de la Nacional:

Récord sólido: L.A. ostenta una marca de 23-14 , liderando su división.

La cima del béisbol: Actualmente, los Yankees, Bravos y Cubs comparten el mejor récord de toda la MLB con 26-12. Con el regreso de Mookie, los Dodgers buscan asaltar esa posición de honor y demostrar por qué tienen el roster más talentoso del planeta.

El factor Mookie

El regreso de Betts no solo aporta un guante de oro y velocidad en las bases, sino que libera de presión a figuras como Shohei Ohtani y Freddie Freeman. Si Betts logra recuperar el ritmo rápidamente en Oklahoma, su regreso al Bronx o a Dodger Stadium será el combustible que necesitan los azules para una racha ganadora en mayo.

¿Ustedes creen que los Dodgers deben apurar el regreso de Mookie para pelear el mejor récord con los Yankees o es mejor darle otra semana en las menores?