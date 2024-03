Mookie Betts de los Dodgers: expectativas y prioridades para la temporada Betts, en una entrevista con The Athletic, compartió sus perspectivas y enfatizó que su única meta es llevar el Trofeo del Comisionado de vuelta a los Dodgers.

A pesar del impresionante elenco de estrellas de los Dodgers de Los Ángeles, encabezado por Mookie Betts, las nuevas adquisiciones como Shohei Ohtani, Teoscar Hernandez y Yoshinobu Yamamoto aún deben demostrar su valía.

Los Dodgers de Los Ángeles cuentan con un equipo lleno de talento que despierta expectativas significativas para la temporada. Entre las incorporaciones notables se encuentran Shohei Ohtani, Teoscar Hernandez y Yoshinobu Yamamoto, quienes han agregado aún más brillo a este conjunto impresionante. Sin embargo, Mookie Betts, líder experimentado del equipo, aún no está fácilmente impresionado.

En una entrevista con Tyler Kepner de The Athletic, Betts expresó su perspectiva sobre las nuevas incorporaciones: “Es difícil impresionarme ahora. He visto tantas cosas increíbles y he jugado con tantos jugadores increíbles. No hay sombra ni nada, solo tenemos que ganar, hombre”.

Aunque Betts reconoce la calidad de sus compañeros de equipo, su enfoque está claro: llevar el Trofeo del Comisionado de vuelta a los Dodgers. El jardinero estelar dejó en claro que, más allá de las hazañas individuales o los momentos asombrosos en el campo, su única meta es alcanzar la inmortalidad del béisbol a través del campeonato.

“No hay nada en el campo de béisbol que sea impresionante o que me cautive, aparte de sostener un trofeo. Eso es lo único que me importa”, declaró Betts.

A pesar de las altas expectativas y la competencia feroz en la liga, Betts destaca que el único logro que dejará a todos asombrados es la consecución del título de la Serie Mundial. Con un equipo lleno de estrellas, el manager Dave Roberts enfrenta el desafío de encontrar las rotaciones adecuadas y mantener la química para llevar al equipo a la victoria.

A medida que avanzan los entrenamientos de primavera, los Dodgers se preparan para enfrentar la temporada con la firme determinación de alcanzar sus metas y dejar una marca indeleble en la historia del béisbol.