Mookie Betts debutara en la serie animada de “Marvel Iron Man and His Awesome Friends” El estelar jugador de los Dodgers de Los Ángeles prestará su voz a un personaje de béisbol en una producción infantil, debutará en el universo animado de Marvel y Disney interpretando a un entrenador de béisbol.

El jardinero estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, ha decidido expandir su impacto fuera de los estadios de las Grandes Ligas para adentrarse formalmente en el mundo de los superhéroes [cite: Cuando creíamos que Mookie Betts ya lo había hecho todo con los Dodgers de Los Ángeles en la MLB, el jardinero estrella se voló la barda fuera del estadio. Ahora, Betts se mete de lleno en el mundo de los superhéroes]. El pelotero estadounidense participará en la nueva temporada de la producción animada Marvel’s Iron Man and His Awesome Friends, prestando su voz a un nuevo personaje dentro del proyecto televisivo.

En esta nueva producción, Betts asumirá el rol de Dizzy Doubleday, un apasionado jugador de béisbol que asume la tarea de instruir a las nuevas generaciones en los fundamentos básicos de la disciplina deportiva.

Elenco estelar y dinámica del Diamante en la pantalla

La serie de televisión presentará una combinación entre la acción de los cómics y la esencia del diamante, contando con la adición de figuras destacadas del periodismo y el entretenimiento:

Participación especial de ESPN: La analista de televisión y exestrella del softbol, Jessica Mendoza, formará parte del elenco al interpretar a Dottie Doubleday, la hermana de Dizzy y propietaria de las jaulas de bateo de la comunidad.

Aporte actoral: El actor Alan Ruck se integra al proyecto prestando su voz para el personaje de Odin, consolidando el reparto técnico de la temporada.

Enfoque del proyecto: El programa está diseñado para una audiencia preescolar y sigue el desarrollo diario de versiones infantiles de Tony Stark, Riri Williams y Amadeus Cho, bajo la producción de Disney Branded Television y Marvel Studios.

Fecha oficial de lanzamiento en television y plataformas

El estreno de los nuevos episodios correspondientes a esta colaboración está pautado en el calendario para el próximo jueves 11 de junio de 2026 a través de la señal televisiva de Disney Jr..

Por su parte, los usuarios de las plataformas digitales de streaming en el territorio estadounidense e internacional podrán acceder a todo el contenido de la serie un día después, quedando disponible en el catálogo oficial de Disney+ a partir del viernes 12 de junio de 2026.