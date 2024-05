Hal Steinbrenner, propietario de los Yankees de Nueva York, siempre tuvo plena confianza en que Juan Soto tendría un desempeño sobresaliente en el equipo. Afirmó que el mercado de Nueva York y la presión inherente no serían un problema para el dominicano. Steinbrenner expresó:

“No tenía duda de que Juan Soto tendría un buen desempeño en Nueva York. El mercado, la presión, nada de eso iba a ser un problema. Tres dudas que tenía se relacionaban con cómo interactuaría con nuestros fanáticos, con ustedes y con sus compañeros. Y ha sido grandioso en esos tres aspectos.”

Estas declaraciones fueron dadas durante las reuniones de propietarios el miércoles. Steinbrenner también mencionó el impacto positivo de Soto en las ventas de jerseys y entradas, aunque admite que es difícil determinar si el incremento se debe únicamente a la llegada de Soto o a una combinación de factores, incluido el buen desempeño del equipo.

Impacto de Soto en el Equipo y la Afición

Juan Soto, quien puede declararse agente libre después de la Serie Mundial, fue adquirido de los Padres de San Diego en diciembre. Actualmente, batea para .309 con 11 jonrones y 37 carreras impulsadas. Steinbrenner ha indicado que está abierto a sostener negociaciones contractuales con Soto durante la temporada, y Soto ha manifestado su disposición a escuchar ofertas.

Tecnología y Salud en el Clubhouse

Steinbrenner también atribuyó parte del éxito del equipo a las mejoras tecnológicas y terapéuticas en el clubhouse. Nueva York ha implementado nuevas tecnologías, como terapia y saunas infrarrojos y cámaras hiperbáricas, lo que ha contribuido a una menor incidencia de lesiones en comparación con los últimos cinco años. Esto, según Steinbrenner, ha sido un factor significativo para mantener el rendimiento del equipo.

Desempeño Actual del Equipo

Con una marca de 33-17, los Yankees tienen la mejor marca de la Liga Americana y la segunda mejor en las Grandes Ligas, solo detrás de los Filis de Filadelfia (35-14). A pesar de algunas lesiones significativas, como la del as Gerrit Cole, el antesalista DJ LeMahieu y el jardinero central Jasson Domínguez, el equipo ha logrado mantener un alto nivel de juego. Nueva York promedia 38,610 fanáticos por partido, la cuarta mayor cifra en las Grandes Ligas.

Juan Soto se ha convertido en uno de los peloteros favoritos del público, y su integración al equipo ha sido un factor clave en el éxito actual de los Yankees. Steinbrenner finalizó con un mensaje de cautela respecto a las negociaciones contractuales:

“Simplemente no tengo nada más que añadir ahora. No voy a permitir que esto se convierta en una historia semanal, porque no quiero esa distracción.”