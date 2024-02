Naranjeros vencen a los pasados campeones, ¿Será indicio de un nuevo campeón? El equipo representante de México, los Naranjeros de Hermosillo terminaron con éxito una temporada de caza donde se incluían a los Tigres del Licey.

El grupo originario de los Estados Unidos de México, los Naranjeros de Hermosillo, después de tantas penurias han ganado su primer partido en la Serie del Caribe de este año y de forma magistral por decirlo así, ya que no solo marcaron su primera victoria en la competencia caribeña de béisbol más aclamada y querida de todo el mundo sino que también propinaron reverenda limpiada de piso con su rival, el equipo representante de la República Dominicana y antiguo campeón de múltiples series caribeñas, incluyendo la del año anterior, los Tigres del Licey, fue una horrible batalla o dicho de otra forma una ejecución pública para la escuadra azul de la nación de Quisqueya ya que a estos los superaron en casi todo ámbito posible desde las estrategias claves hasta la manera de jugar, dando como resultado que el escuadrón de color naranja de nacionalidad mexicana superara a los tigres dominicanos por un absoluto dígito de ocho puntos, dando como resultado una puntuación total de 9-1, sin duda alguna un puntaje más que impresionante teniendo en cuenta el calibre del oponente al que se enfrentaban.





A pesar de lo que muchos puedan pensar acerca de la situación del equipo y es que puedan que tengan razón en cierto sentido ya que actualmente la situación de los Naranjeros de Hermosillo en el Clásico Caribeño 2024 no es muy buena por causa de las tres derrotas que le siguen los pasos al representante de México pero he de decir que el oponente que acaban de derrotar no es uno cualquiera es al once veces campeón de la Serie del Caribe, si a un once veces ganador de la competición que trajo todos esos títulos a su país natal, exacto nos referimos a los Tigres del Licey, aunque muchos no lo crean esto es algo que tiene mucho peso con respecto al torneo en la actualidad ya que esta reciente y victoria número uno de México con el extra de derrotar a un campeón anterior de los juegos, puede representar el ascenso de la escuadra naranja al podio que tiene la corona, ya que como muchos han de saber una victoria puede ser el comienzo de una racha gloria, claro está que hay que tener en cuenta que el desempeño de la República Dominicana en este campeonato ha sido algo pobre en comparación al esperado.

Muchas dudas existen sobre si los Naranjeros de Hermosillo podrán seguir ganando, muchos ya tienen a sus favoritos de obtener la corona caribeña como el equipo de Panamá, los Federales de Chiriquí o a los Tigres del Licey que a pesar de su desempeño tan regular por decirlo así, todavía muchos tienen la esperanza de que estos se hagan con la victoria definitiva. Demasiado ya se ha conversado sobre la escuadra anaranjada, aunque quien sabe quizás estemos presentes ante el posible rey del Caribe.