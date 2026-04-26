Nathan Church hace de todo, pero los Cardenales no aguantan el empuje ¡Increíble pero cierto! El novato Nathan Church montó un show de Grandes Ligas en San Luis: pegó dos jonrones y se robó otro en las gradas, pero ni eso salvó a los Cardenales del "juidero" ante Seattle. Con una derrota 11-9 que duele, ¿es Church la nueva esperanza del Busch Stadium o solo una racha pasajera?

Si usted no conoce el nombre de Nathan Church, es hora de que lo anote en su lista de seguimiento. Este sábado por la tarde, el Busch Stadium fue testigo de una de las actuaciones más completas para un novato en lo que va de la temporada 2026. Lamentablemente para los fanáticos de los Cardenales de San Luis, el final no fue de fiesta, ya que terminaron cayendo 11-9 ante unos Marineros de Seattle que no perdonaron.

Church, una selección de 11va ronda en el 2022, decidió que hoy era su día de graduación. El muchacho se fue para la calle dos veces, pero lo que realmente dejó a todo el mundo con la boca abierta fue lo que hizo con el guante.

¡Palo, robo y más palo! El show de Church

El festival comenzó en la segunda entrada, cuando Church castigó al All-Star Bryan Woo con un tablazo solitario de 396 pies. Pero la verdadera “joya” vino después: en pleno juego, Church se elevó contra la pared del jardín izquierdo para quitarle un jonrón hecho a Mitch Garver. ¡Un robo a mano armada que encendió el estadio!

Como si fuera poco, en el séptimo inning, volvió a tronar con su segundo cuadrangular del día ante Cooper Criswell, poniendo a San Luis arriba 9-7 en ese momento. Al final del día, Church demostró que tiene el “flow” necesario para ser una estrella en esta liga.

¿Consuelo de tontos? San Luis sigue en el sótano

A pesar de la histórica tarde del novato, la realidad es amarga para los dirigidos por Oliver Marmol. Los Cardenales (14-12) han perdido tres juegos al hilo y se han hundido en el cuarto lugar de la División Central de la Nacional.

“Es difícil apreciar un esfuerzo así tras una derrota”, es el sentimiento que reina en el clubhouse. Sin embargo, para un equipo en reconstrucción, ver a Church batear para .254 con 4 jonrones y 12 remolcadas en apenas 63 turnos es una señal de que el futuro no está tan lejos.

¿Usted cree que Nathan Church tiene lo necesario para ser el próximo gran jardinero de San Luis o los Cardenales necesitan más que un novato inspirado para salir del hoyo?