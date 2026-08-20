Néstor Cortes ya tiene nuevo equipo en las Grandes Ligas. El lanzador zurdo llegó a un acuerdo con los Philadelphia Phillies mediante un contrato de Grandes Ligas, en un movimiento que busca reforzar un cuerpo de pitcheo que necesita alternativas mientras el equipo intenta mantenerse en la pelea por la División Este de la Liga Nacional.

Sin embargo, su incorporación no significa que Cortes vaya a asumir inmediatamente un puesto en la rotación. De acuerdo con Jim Salisbury, de NBC Sports Philadelphia, el pitcher necesitará tiempo para ponerse nuevamente en condiciones competitivas después de permanecer fuera de acción durante varios meses.

“Creo que viene inmediatamente como profundidad de pitcheo abridor”, explicó Salisbury, quien también señaló que todavía no está claro cuánto tiempo necesitará Cortes para estar listo para lanzar.

La situación es particularmente relevante porque los Phillies no incorporaron un abridor durante la fecha límite de cambios, a pesar de que la rotación era una de las áreas que el equipo necesitaba reforzar. En ese contexto, Cortes representa una alternativa de experiencia para la parte final de la temporada, pero su recuperación determinará cuándo podrá convertirse realmente en una pieza utilizable.

Un regreso después de una cirugía

Cortes no lanza en un partido de Grandes Ligas desde el final de la temporada 2025, cuando pertenecía a los San Diego Padres. El zurdo tuvo que someterse a una cirugía debido a un tendón desgarrado en su brazo de lanzar, procedimiento que originalmente contemplaba un período de recuperación de hasta diez meses.

Antes de la lesión, Cortes ya había atravesado un período complicado desde que dejó a los New York Yankees. En 2025, con los Padres, apenas pudo participar en seis partidos y terminó con marca de 1-3 y una efectividad de 5.47.

Esos números están muy lejos de la versión del pitcher que brilló unos años antes y llegó a convertirse en uno de los abridores más efectivos de la Liga Americana.

Su mejor temporada llegó en 2022, cuando registró una marca de 12-4, una efectividad de 2.44 y fue seleccionado al Juego de Estrellas. Aquella campaña consolidó su reputación como un lanzador capaz de neutralizar a los bateadores mediante su combinación de comando, repertorio y capacidad para cambiar velocidades.

Pero su trayectoria posterior fue menos estable.

Antes de comenzar la temporada 2025, Cortes fue enviado de los Yankees a los Milwaukee Brewers. Su paso por Milwaukee fue particularmente complicado: realizó solamente dos aperturas y terminó con una efectividad de 9.00, antes de ser enviado posteriormente a San Diego para cerrar la campaña.

Ahora, los Phillies apuestan a que el pitcher pueda recuperar, una vez que esté completamente saludable, parte del nivel que mostró durante su etapa más productiva con los Yankees.

Filadelfia necesita profundidad

La llegada de Cortes también debe analizarse dentro de la situación competitiva de Filadelfia. El equipo presenta una marca de 70-58, suficiente para ocupar el segundo lugar de la División Este de la Liga Nacional y mantenerse a 4.5 juegos de los Atlanta Braves, líderes de la división.

Además, los Phillies actualmente poseen el segundo puesto de comodín de la Liga Nacional, por lo que cada incorporación puede adquirir importancia a medida que avanza la temporada.

El problema es que Cortes no parece ser una solución inmediata. Su ausencia prolongada significa que primero tendrá que atravesar un proceso de preparación física y de lanzamiento antes de poder asumir una carga significativa.

Para los Phillies, por tanto, el movimiento representa más una apuesta por ampliar sus opciones que una garantía de producción inmediata. Si Cortes consigue completar su recuperación y volver a acercarse al nivel que mostró en 2022, podría convertirse en una pieza importante para la recta final.

Por ahora, la prioridad será determinar cuándo está realmente preparado para competir. Filadelfia ya está en posición de luchar por la postemporada, pero necesitará que sus refuerzos estén disponibles en el momento adecuado. Cortes podría terminar siendo una de esas piezas, aunque su regreso al montículo tendrá que esperar.