Nicaragua contra Venezuela, los Gigantes de Rivas están a un solo paso de la extinción Equipo representante de Nicaragua está casi fuera del Clásico Caribeño anual, esta contienda lo decidirá todo.

Como muchos ya han de saber el grupo que a través de duras batallas obtuvo el derecho de poder representar a su país, Nicaragua, en la Serie del Caribe de este año 2024, los Gigantes de Rivas han desempeñado un papel bastante pobre o mejor dicho una horrible actuación que ha avergonzado a su país durante el transcurso de esta competición de gran renombre que está en boca de todos, incluida la de su último enfrentamiento contra los Naranjeros de Hermosillo, equipo representativo de México, en la cual la escuadra de color naranja de nacionalidad mexicana aplastó como cucarachas al equipo originario de Nicaragua con una puntuación definitiva de 5-2, sin duda alguna los gigantes han demostrado ser tan minúsculos como las hormigas. Hasta ahora los nicaraguenses solamente han sido derrotados en esta competencia caribeña que se celebra cada año, teniendo en su registro cinco perdidas dando a entender que han fallado en conseguir la victoria en cada uno de sus encuentros, lo cual ha dejado la autoestima del equipo más abajo que el infierno; por el momento se sabe que el principal objetivo de Nicaragua en su choque de hoy, esta noche contra equipo de Venezuela, los Tiburones de la Guaira es por lo menos obtener un éxito para no ir con las manos vacías a su hogar, cosa confirmada por el beisbolista, Carlos Teller que declaró lo siguiente: “Llegamos con un objetivo, lamentablemente no hemos podido ganar ningún juego, pero es importante para nuestro béisbol que sigamos asistiendo a este tipo de eventos para que nuestro nivel ascienda, y que los jugadores de béisbol de Nicaragua puedan jugar en otras ligas y subir el nivel. No pudimos hacernos con la victoria en ningún momento, pero nos queda un encuentro y por lo menos intentaremos despedirnos con una victoria de esta competición.

Esta contienda será el ataque final de los Gigantes de Rivas, en el que darán el todo por el todo para poder conseguir una sola victoria que llevar a casa, el público de Nicaragua ya ha perdido la esperanza de que su equipo pueda siquiera lograr algo en esta competición, aunque algunos todavía tiene la fe de que estos puedan hacer algo. Las probabilidades de vencer están en contra de Nicaragua en estos momentos, solo que ver el partido que se disputará en el estadio LoanDepot Park (el estadio de los Marlins), en Miami, Estados Unidos a las 9:30 de la noche según el horario dominicano, este será un duelo en el que México no gana nada y Nicaragua puede obtener un último recuerdo que llevar de regreso a casa.