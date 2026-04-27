“No es tan bueno como Rafi”: El cómico dardo de Tony Vitello a Drew Gilbert tras el triunfo de los Giants El manager de los Giants, fiel a su estilo apasionado y directo, soltó una carcajada en la prensa al comparar a su pupilo Drew Gilbert con la superestrella dominicana Rafael Devers. Aunque los Giants están cogiendo el "swing", Vitello se encargó de recordarle a Gilbert que todavía le falta mucho para batear como "Carita". ¿Motivación o pura "chercha" entre viejos conocidos?

¡Vitello no tiene filtro! Si algo hemos aprendido en los primeros 28 juegos de Tony Vitello al mando, es que con él nunca hay un momento aburrido. Tras la emocionante victoria del domingo 6-3 ante los Marlins de Miami, el exentrenador de la Universidad de Tennessee (campeón nacional en 2024) demostró que, aunque está en las Mayores, no ha perdido ese sentido del humor ácido que lo caracteriza.

El momento cómico llegó cuando Vitello comentaba un doblete clave de nuestro Rafael Devers en la sexta entrada. Según Vitello, el jardinero Drew Gilbert se le acercó impresionado por la elegancia del swing del dominicano.

“Devers hace un swing tan bonito que Drew me dio un puñetazo y dijo: ‘ese es el swing’… luego Drew va allá arriba y hace casi el mismo swing”, relató Vitello entre risas. “Lo que pasa es que él simplemente no es tan bueno como Rafi, así que la bola no llegó tan lejos”. ¡Ay mi madre, lo mandó a los camerinos antes de tiempo!

Una relación de confianza: De Tennessee a la Bahía

Para los que no conocen el “juidero” entre estos dos, hay que recordar que Gilbert jugó tres años para Vitello en la universidad. Son como uña y carne, y ese tipo de “cuerda” es normal entre ellos. De hecho, Gilbert no tiene de qué quejarse, ya que conectó el sencillo que empató el juego y está teniendo un sólido inicio de campaña.

Los números de Gilbert en 2026:

Promedio: .265

Poder: 2 jonrones.

OPS: .747 en 37 turnos.

Devers: El motor que San Francisco necesitaba

Mientras Vitello bromea con los novatos, la realidad es que Rafael Devers sigue demostrando por qué los Giants apostaron fuerte por él. Su capacidad para dar el batazo oportuno tiene al equipo con récord de 13-15, tratando de salir del bache inicial.

Los Giants ahora se preparan para visitar a unos alicaídos Phillies de Filadelfia (9-19), que están en el último lugar. Vitello sabe que para seguir subiendo en la tabla, necesita que tanto el poder de Devers como la chispa de Gilbert sigan encendidos, aunque a uno le falte un poco más de “fuerza” que al otro.

¿Usted cree que este estilo “sin pelos en la lengua” de Vitello es lo que necesitan los Giants para despertar, o debería tener más cuidado al comparar a sus jugadores con estrellas como Devers?