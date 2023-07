No hay alguna razón lógica para explicar por qué Wander Franco no es un All-Star Habrá desaires a All Star todos los años por varias razones, ya que es un proceso imperfecto. Mucho talento en una posición, varios jugadores del mismo equipo, etc. Pero no hay razón lógica para explicar por qué Wander Franco no es un All Star.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Wander Franco, a pesar de ser claramente uno de los mejores jugadores de béisbol, no llegó al equipo All-Star este año. Muchos no podemos entender por qué. Hay desaires todos los años y los jugadores que lo merecen se pierden rutinariamente, pero esta exclusión de Franco tiene a gran parte del mundo del béisbol rascándose la cabeza. Hay muchas razones válidas por las que los jugadores son desairados, pero la exclusión de Franco es simplemente inexplicable. Franco actualmente lidera a todos los jugadores de la Liga Americana que no se llaman Shohei Ohtani en WAR, por lo que ha sido el segundo jugador más valioso de la liga. No fue votado por los fanáticos, ya que Corey Seager fue nombrado titular. Quizás esta sea otra razón por la que el voto de los fanáticos no es tan confiable ya que Seager estuvo bien, pero no estuvo al nivel de Franco en la primera mitad. Bo Bichette también lo hizo quedando segundo. Él tampoco ha sido tan bueno como Franco, aunque también es un digno candidato. Whit Merrifield, compañero de campo de Bichette, superó de alguna manera a Franco a pesar de registrar 1.2 fWAR contra 3.7 de Franco. La exclusión de Wander Franco no tiene sentido. Whit Merrifield está teniendo un buen año. Corey Seager y Bo Bichette están teniendo muy buenos años. Wander Franco sería finalista del MVP si la temporada terminara hoy. Su 125 wRC+ es mejor que el 98 de Merrifield (que ni siquiera es el promedio de la liga). Merrifield tiene -1 carreras defensivas totales salvadas en varias posiciones, mientras que Franco tiene 13 absurdos, lo que lo pone en conversación para un posible Guante de Platino. Merrifield es un buen jugador, pero Franco simplemente ha sido uno de los mejores en todo el béisbol. Si no fuera por Ohtani, sería candidato a MVP. Cómo no ha sido nombrado All-Star es alucinante. Increíble para decir lo menos.