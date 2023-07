No tiene ni un mes en la liga, pero Elly De La Cruz ameritaba lucirse en este Juego de Estrellas Es la opinión de un gran analista de MLB, y el impacto de Elly en este lapso hace que no suene descabellada tal consideración.

El novato de los Cincinnati Reds, Elly De La Cruz, se ha convertido en el nombre más candente del béisbol, aparentemente de la noche a la mañana. Ahora, el ascenso del joven tiene analistas que piden que se instale en el Juego de Estrellas de 2023

Originalmente reclutado por los Rojos en 2018, De La Cruz ha pasado gran parte de la última media década jugando en el sistema de fincas del equipo. En 2023, finalmente fue ascendido a las Grandes Ligas después de batear .298/.398/.633 con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas en Triple-A Louisville.

Elly De La Cruz tiene 40 bases totales y 7 robos en sus primeros 15 juegos de la MLB?!? ¡Nadie ha hecho eso antes!

El infielder dominicano es una presencia imponente. Con una estatura de 6 pies y 5 pulgadas, se mueve con la destreza de un hombre de la mitad de su tamaño. Sus jugadas como campocorto para los Rojos ya han comenzado a llamar la atención.

Elly De La Cruz es una amenaza absoluta en las bases. En sus primeros 15 juegos, De La Cruz se robó siete bases y se llevó 40 en total. El 23 de junio de 2023, bateó para el ciclo contra los Bravos de Atlanta , convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo en más de cincuenta años.

En 23 juegos para los Rojos esta temporada, Elly De La Cruz está bateando .281/.330/.479 3 jonrones y 12 carreras impulsadas. En ese corto lapso de tiempo, su juego ha llevado a algunos, como el analista de la MLB Ben Verlander, a pedir su instalación en el equipo All-Star de la Liga Nacional.

“Ok… Escúchame: entiendo el argumento en contra. Lo tengo. Ha estado levantado durante un mes. Pero Elly De La Cruz debería estar en el Juego de las Estrellas de una forma u otra”. -Ben Verlander

Según Ben, el hermano menor del as de los Mets de Nueva York, Justin Verlander, De La Cruz debería ser incluido en el roster All-Star de la Liga Nacional. Cruz no fue considerado ya que solo ha estado en la MLB por menos de un mes, aunque Verlander no necesariamente ve eso como un obstáculo.

Ahora empatados en el primer lugar de su división, los fanáticos de los Cincinnati Reds finalmente pueden tomarse en serio la perspectiva de ver a su equipo ganar la División Central de la Liga Nacional por primera vez desde 2012. Junto con otros jóvenes sementales como Jonathan India y Spencer Steer, los Reds finalmente parecen ser el equipo del futuro, y los fanáticos pueden considerarse afortunados de tener el núcleo que tienen.