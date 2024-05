4 equipos que lucen quedarán fuera de contienda este 2024 Aunque todavía es temprano en la temporada, aquí cinco equipos que ya parecen no ser contendientes a los playoffs.

17/05/2024 · 11:53 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Parece como si la temporada de la MLB apenas hubiera comenzado y, en muchos sentidos, esa es la verdad. A cada equipo todavía le quedan más de 110 partidos por jugar, tiempo suficiente para que un jugador que aún no ha aparecido en un partido se clasifique para las tablas de clasificación estadísticas al final de la temporada. Pero para algunos equipos ya es suficiente.

A solo unos pocos juegos de la temporada, tomamos nuestra decisión y elegimos cinco equipos que no tenían esperanzas de llegar a la postemporada, simplemente por su pobre desempeño y malas vibraciones. Estos equipos tienen los cuatro peores récords de la liga y el quinto son los Atléticos de Oakland , que han perdido cuatro partidos seguidos y parecen regresar al fondo del montón de chatarra.

Varios equipos de la MLB desde los primeros juegos de la temporada han tenido muchas oportunidades de mostrar su potencial para llegar a los playoffs, y está claro que eso simplemente no está sucediendo. Independientemente de cuán altas hayan sido sus esperanzas, tenemos que decirlo como lo vemos, y estos cuatro equipos simplemente no tienen ninguna esperanza de llegar a los playoffs en 2024.

Rojos de Cincinnati

Quizás ningún equipo en la MLB haya tenido más cambios de humor desde el inicio de la temporada hasta ahora que los Rojos de Cincinnati. Considerados como un equipo en ascenso con abundantes estrellas jóvenes, los Rojos han estado plagados de lesiones y aquellos que se han mantenido sanos han tenido un rendimiento lamentablemente inferior. Y después de caer en picado hasta empatar en el último lugar de la División Central de la Liga Nacional, los enojados fanáticos de los Rojos han comenzado a pedir el puesto del manager David Bell.

Con la lesión de Matt McLain potencialmente costándole toda la temporada, Will Benson y Christian Encarnación-Strand luchando y Noelvi Marte suspendido, el núcleo de talento joven de posición de Cincinnati esencialmente se ha reducido a De La Cruz y Spencer Steer. Eso los dejó en el puesto 24 en la MLB con un OPS de equipo de .657, que no volará a ninguna parte, pero especialmente no en la liga más amigable para los bateadores.

Para agravar todos esos problemas ofensivos, los Rojos pasan momentos brutales tratando de mantener la ventaja. Su efectividad colectiva de 4.88 en la séptima entrada o más tarde es la tercera peor en el béisbol y los 19 jonrones que han permitido en esas situaciones son la segunda peor. Además de no tener un bullpen dominante, demuestra que ninguna ventaja es segura en el Great American Ball Park y que la ofensiva de los Rojos tiene que hacer un trabajo mucho mejor para poner los juegos fuera de su alcance.

Cardenales de San Luis

En muchos sentidos, esta sección podría ser exactamente igual a la que acabamos de terminar. Los Cardinals son un equipo con muchos jugadores de posición jóvenes que están luchando para batear en este momento, también están empatados en el último lugar en la División Central de la Liga Nacional y también tienen un manager bajo fuerte fuego de la base de fanáticos. Diablos, incluso visten del mismo color.

Pero no son sólo los jóvenes los que luchan. Los dos veteranos más condecorados y respetados del equipo, Paul Goldschmidt y Nolan Arenado, están teniendo las peores temporadas de sus respectivas carreras. Jordan Walker luchó tanto que lo enviaron de regreso a AAA. Y los Cardinals como equipo están bateando .191 con corredores en posición de anotar, el peor de la liga y uno de los dos únicos equipos por debajo de .200.

Y simplemente para aclarar el hecho de que este no es el año de San Luis, el bateador que tuvo el mejor comienzo, el receptor Willson Contreras, fue golpeado en la mano por un swing de JD Martínez y se fracturó el antebrazo . Todo lo que pudo haber salido mal en las últimas dos temporadas ha hecho exactamente eso para estos Cardinals y va a tomar una dolorosa reconstrucción y/o reestructuración organizacional para volver a la senda ganadora.

Piratas de Pittsburgh

Vaya, este artículo realmente se ha convertido en un asado de la División Central de la Liga Nacional. Prometemos que no estaba previsto que fuera así. De todos modos, los Piratas de Pittsburgh engañaron a todo el mundo del béisbol una vez más, comenzando 11-5 para terminar 8-20 a partir de ese momento. No se puede volver a confiar en ellos en el futuro, incluso si pierden literalmente cero juegos el próximo abril.

Hay casi demasiados culpables como para nombrarlos por la reciente caída de los Piratas, pero algunos ciertamente se destacan. Jack Suwinski, quien el año pasado conectó 26 jonrones cuando tenía 24 años, no puede comprar un extrabase. Rowdy Tellez, quien era un candidato barato para recuperarse en primera base, ha sido quizás el peor primera base del deporte. Y la primera selección general de 2021, Henry Davis, ya ni siquiera está en la lista porque bateó tan mal que necesitaba ser enviado de regreso a AAA.

La buena noticia, al menos para los fanáticos que buscan razones para seguir mirando, es que Paul Skenes finalmente está en el club de la MLB y parece destinado a convertirse en uno de los mejores lanzadores del deporte. Pero hay un límite en lo que un lanzador novato con un estricto conteo de lanzamientos puede hacer para cambiar la suerte de un equipo. Es un año más en Pittsburgh donde el único estribillo positivo que se puede decir es “Los tendremos el año que viene”.

Nacionales de Washington

El jardinero de los nacionales de Washington, Jacob Young (30), atrapa una bola elevada golpeada por el primer baseman de los Medias Blancas de Chicago, Andrew Vaughn (no se muestra) durante la octava entrada en el Guaranteed Rate Field.

Matt Marton-USA TODAY Deportes

Surgieron varios candidatos interesantes para ocupar el puesto final. Los Mets de Nueva York han estado tambaleándose últimamente y el propietario Steve Cohen está borrando tweets sobre ventas en la fecha límite. Los Toronto Blue Jays son un par de malas series de canadienses que destrozan el Rogers Centre. Y por supuesto, los Astros de Houston empezaron el año tan mal como cualquiera en la MLB. Pero aquí nos apoyamos en el historial y tomamos un equipo que nadie habría elegido para llegar a los playoffs antes de la temporada en los Nacionales de Washington.

Su serie contra los Medias Rojas de Boston ilustró todo lo que todavía anda mal con los Nacionales, a pesar de rondar los .500 la mayor parte de la temporada. Lanzan elevados de rutina que preparan golpes decisivos para el juego. Hacen múltiples outs estúpidos en las rutas de base por juego. Tienen un manager que piensa que es una buena idea dar boleto intencional a un bateador en apuros para llegar a Rafael Devers. Y mientras tanto, los fanáticos de los Nats solo están unidos por una queja común: la vacilación de la organización a la hora de convocar al mejor prospecto James Wood.

Esto no pretende ser completamente pesimista, porque con Wood, Dylan Crews y muchos otros jugadores talentosos en camino, existe una posibilidad real de que los Nacionales puedan competir por un lugar en los playoffs en las próximas temporadas. Se besaron como bandidos en el acuerdo de Juan Soto y parecen haber doblado la esquina de su reconstrucción en un período de tiempo más corto de lo previsto.

Pero a pesar de toda esa positividad futura, este equipo no está ni cerca de estar listo para competir por un lugar comodín en la recta final de 2024.