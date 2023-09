Nolan Ryan: el rey de los juegos sin hits Sólo 30 lanzadores desde 1901 han realizado la hazaña dos veces; sólo cuatro lo han hecho al menos tres veces. Sandy Koufax arrojó cuatro de las gemas. Pero el rey indiscutible es Nolan Ryan. Lanzó siete juegos sin hits en su carrera, ¡y el último fue en 1991, cuando tenía 44 años!

Lanzar un juego sin hits durante nueve entradas en las Grandes Ligas es difícil. Resulta que los bateadores que llegan al Big Show están ahí por una razón: pueden batear buenos lanzamientos.

Desde 1901, considerado el inicio de la era moderna del béisbol, hasta la temporada 2022, ha habido 250 juegos sin hits por parte de un lanzador, más 25 juegos sin hits combinados. Eso es 275 en 120 temporadas, por lo que es un promedio de poco más de dos por temporada. No es exactamente raro, pero tampoco ocurre todos los días. No consideramos la temporada actual pues aún no concluye.

Lanzadores con múltiples juegos sin hits desde 1900

Nolan Ryan 7

Sandy Koufax 4

Justin Verlander 3

Bob Feller 3

Cy Young, Mike Fiers, Jake Arrieta, Max Scherzer, Tim Lincecum, Homero Bailey, Roy Halladay, Mark Bührle, Randy Johnson, Hideo Nomo, Bob Forsch, Steve Busby, Bill Stoneman, Ken Holtzman, Don Wilson, Jim Maloney, Jim Bunning, Warren Spahn, Carl Erskine, Virgil Trucks, Allie Reynolds, Johnny Vander Meer, Dutch Leonard, Addie Joss, Frank Smith, Christy Mathewson, todos lanzaron dos.

Young lanzó un juego sin hits antes de 1900. Uno de los juegos sin hits de Halladay llegó en la postemporada. Vander Meer lanzó sus juegos sin hits en aperturas consecutivas.

No sólo es difícil lanzar varios juegos sin hits, sino que ni siquiera es muy común pasar al menos siete entradas sin permitir un hit más de una vez.

Sean Foreman de baseball-reference.com descubrió que 14 lanzadores tuvieron al menos cuatro juegos en donde no tuvieron hits hasta el episodio siete. La mayoría de los nombres en la lista no son sorprendentes: Justin Verlander, David Cone, Pedro Martínez, Tom Seaver, Don Sutton y Mike Mussina se encuentran entre los que lo hicieron cuatro veces.

Randy Johnson, quien tiene dos juegos sin hits en su haber, también logró un no-no hasta la octava entrada seis veces.

No es de extrañar que Nolan Ryan encabece la lista. Además de sus siete juegos sin hits, también lanzó siete entradas sin permitir hit en 16 ocasiones. En cinco de ellos, no permitió un hit hasta la novena entrada. Eso significa que lanzó al menos siete entradas sin hits 23 veces en su carrera. Randy Johnson está en un distante segundo lugar con ocho y Verlander tercero con siete.

Además de sus siete juegos sin hits, Ryan lanzó 13 juegos de un hit y 18 de dos hits en el juego completo.

Una larga carrera

Ryan tuvo una larga carrera, que abarcó desde su debut a los 19 años con los Mets en 1966 hasta su retiro después de la temporada de 1993 a los 46 años. Sin embargo, no se convirtió en titular regular hasta la temporada de 1971. Después de esa temporada, los Mets lo canjearon con otros tres jugadores a los Angelinos de California por Jim Fregosi.

Fue con los Angelinos donde despegó su carrera. En 1972, inició 39 juegos, completando 20 de ellos, con nueve blanqueadas y 329 ponches en 284 entradas lanzadas. Desafortunadamente, los Angelinos no fueron tan buenos y terminó con un récord de 19-16.

La siguiente temporada, estableció el récord de ponches en las Grandes Ligas, abanicando a 383 en 326 entradas. Siguió con 367 Ks en 332 entradas. De 1972 a 1974 ponchó a 1.079 bateadores en 942 entradas.

Lanzó su primer juego sin hits el 15 de mayo de 1973 en Kansas City y el segundo dos meses después en Detroit. Añadió otro en 1974, y el cuarto para empatar con Koufax en 1975. Su quinto no-no llegó con Houston en 1981. Luego tomó nueve años para su sexto, esta vez lanzando con Texas. Un año después, lanzó su séptimo juego sin hits para Texas contra Toronto.

En sus siete juegos sin hits, ponchó a un total de 94 bateadores y dio 26 boletos.

Lo que lo hacía tan difícil de batear era una bola rápida que podía alcanzar 100 mph o más. Aunque no suena tan impresionante ahora, eso fue en un momento en que la mayoría de los lanzadores abridores alcanzaban las 90. Pero también tuvo una bola curva devastadora que hizo que su recta pareciera aún más potente.

Sin embargo, lo que le faltaba era un slider preciso. Si bien ponchó a todos esos bateadores durante un lapso de tres años, también dio boletos a 521 bateadores, liderando la liga cada temporada.

Como era de esperar, en su carrera Ryan estableció el récord de ponches de la MLB con 5,714 en 5,386 entradas, promediando más de un ponche por entrada.

Ha habido 38 temporadas de más de 300 ponches por parte de 19 lanzadores; Ryan y Randy Johnson lograron la hazaña cada uno seis veces. También estableció el récord de más bases por bolas, 2,795. Permitió 3.923 hits, un mínimo récord en las Grandes Ligas de 6,55 por cada nueve entradas.

En 773 aperturas en su carrera, permitió siete o más hits 200 veces, con un máximo de 13 en una victoria completa en 1973.

Ryan ponchó al menos a nueve bateadores en un juego 282 veces. Ponchó a 15 bateadores en un solo juego 26 veces, incluyendo 19 ponches en cuatro ocasiones.

Uno de esos 19 juegos de ponches tuvo lugar contra los Medias Rojas el 16 de junio de 1974. Lanzó 13 entradas y enfrentó a 58 bateadores antes de ser reemplazado en las dos últimas entradas (el abridor de los Medias Rojas, Luis Tiant, cargó con la derrota con 14.1 entradas lanzadas).

Aunque no hubo ningún conteo oficial de lanzamientos, Ryan ponchó a 19 y dio 10 boletos en ese juego. Como mínimo, eso requiere 97 lanzamientos si todos los ponches fueran en tres lanzamientos y todas las bases por bolas en cuatro lanzamientos. Además, se enfrentó a otros 29 bateadores; incluso con un lanzamiento para cada uno de esos bateadores habría llegado a 126 lanzamientos.

Por supuesto, lanzó más de un lanzamiento a la mayoría de esos bateadores. Si promediara cuatro lanzamientos por bateador, lo cual probablemente sea bajo, habría realizado 232 lanzamientos. Es probable que haya realizado 250 lanzamientos o más en ese juego. Tiant enfrentó a 56 bateadores, pero con sólo cinco ponches y cuatro bases por bolas, parecía más eficiente en su conteo de lanzamientos, aunque probablemente todavía llegó a 200.