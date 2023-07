¡Nos vemos en Seúl! La temporada MLB 2024 abre en Corea del Sur MLB revela planes para abrir la temporada 2024 en Corea del Sur con una serie de dos juegos Padres-Dodgers un mes antes de que Astros y Rockies se enfrenten en la Ciudad de México

La temporada 2024 de la MLB abre el 20 de marzo en Seúl con los Dodgers y los Padres. También habrá juegos de entrenamiento de primavera en República Dominicana el próximo año.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego jugarán los primeros juegos de la temporada regular de Major League Baseball en Corea del Sur, abriendo la próxima temporada en Seúl el 20 y 21 de marzo. Es la novena vez que MLB abre una temporada fuera de los EE. UU. y Canadá.

No se ha revelado un lugar para los juegos, pero el Gocheok Sky Dome es, quizás, más probable, dadas las frescas temperaturas primaverales en Corea del Sur.

Los juegos en Seúl podrían ser un regreso a casa para el jugador de cuadro surcoreano de los Padres, Ha-Seong Kim, aunque el contrato del jugador de 27 años vence después de esta temporada y no está claro si regresará en 2024.

Además, los Astros de Houston y los Rockies de Colorado jugarán en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril, informó MLB el miércoles. Los Padres y los Gigantes de San Francisco jugaron allí los primeros partidos de la temporada regular el 29 y 30 de abril.

MLB tendrá tres conjuntos de juegos internacionales el próximo año. El mes pasado se anunció una serie de dos juegos en Londres el 8 y 9 de junio entre los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia.

MLB también dijo que los Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa Bay jugarán juegos de entrenamiento de primavera en Santo Domingo, República Dominicana, el 9 y 10 de marzo. El primer partido internacional será el noveno de la MLB, después de 1999 en Monterrey, México; 2000, 2004, 2008, 2012 y 2019 en Tokio; 2001 en San Juan, Puerto Rico; y 2014 en Sídney.

“La Major League Baseball está increíblemente emocionada por esta extensa lista de juegos internacionales en 2024”, dijo el comisionado Rob Manfred.

“Nuestros esfuerzos recientes han producido un gran entusiasmo en todo el mundo, y esperamos construir sobre esa base con regresos a la Ciudad de México y Londres, al mismo tiempo que abrimos la temporada en Corea por primera vez.

‘Además, estamos ansiosos por celebrar la tradición del deporte en la República Dominicana con nuestra visita a Santo Domingo el próximo mes de marzo. Estamos encantados de que nuestros fanáticos en cuatro países diferentes fuera de los Estados Unidos y Canadá tengan la oportunidad de ver a las estrellas del juego”.

El Estadio de Béisbol Jamsil en Seúl es otro lugar potencial para la apertura de la temporada 2024.

Tony Clark, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la MLB, también emitió un comunicado.

‘Los jugadores tienen un profundo interés en hacer crecer el béisbol en todo el mundo. No importa de dónde vengan, los jugadores están unidos por una pasión por nuestro juego que trasciende diferentes idiomas, culturas y nacionalidades”, dijo Clark.

“La serie anunciada hoy permitirá a los fanáticos de todo el mundo obtener una apreciación de primera mano de la habilidad inigualable y el entusiasmo contagioso que muestran los jugadores cada vez que van a trabajar.

“Estamos emocionados de expandir nuestra presencia internacional en nuevas comunidades y celebrar el juego que todos amamos”.

Será la novena vez que comience una nueva temporada fuera de los Estados Unidos y Canadá, y la primera en cinco años. La Serie de Apertura más reciente en el extranjero contó con los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland en 2019 cuando se enfrentaron en Tokio, Japón.

Junto con Corea del Sur, aquí están las otras ubicaciones internacionales y enfrentamientos que MLB tiene en su calendario para 2024:

• Serie de Seúl: Dodgers de Los Ángeles vs. Padres de San Diego, 20 y 21 de marzo (apertura de la temporada de la MLB)

• Serie de la Ciudad de México: Astros de Houston vs. Rockies de Colorado, 27 y 28 de abril

• Serie de Londres : Mets de Nueva York vs. Filis de Filadelfia , 8 y 9 de junio

• Serie de República Dominicana: Boston Red Sox vs. Tampa Bay Rays, 9 y 10 de marzo (Entrenamiento de primavera)

La Serie de la Ciudad de México regresa para su segunda edición y la Serie de Londres para su tercera. Sin embargo, la serie en República Dominicana es solo para dos juegos de entrenamiento de primavera.