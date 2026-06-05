Novela invernal: Revelan las cifras que alejaron a Robinson Canó de las Estrellas Orientales El cruce de declaraciones en los medios digitales destapa que una diferencia de 500 mil pesos en las negociaciones mantiene al eterno capitán fuera del roster verde, dividiendo las opiniones sobre si se trata de dignidad profesional o un manejo erróneo de la opinión pública.