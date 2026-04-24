Nueva York en llamas: Se rompe Lindor, pero llega “La Para” de Ronny Mauricio al rescate de los Mets ¡Qué mala suerte tienen los de Queens! Justo cuando recuperan a Juan Soto y detienen la racha de 12 derrotas, el destino les mete un "out" por la regla: Francisco Lindor se va a la lista de lesionados con una pantorrilla que preocupa a todo el mundo. Pero tranquilos, que donde se cierra una puerta, se abre un ventorrillo dominicano: Ronny Mauricio está de vuelta y viene con un swing que corta el aire. ¿Podrá el nativo de San Pedro de Macorís cargar con el muerto o es que a los Mets hay que llevarlos a un despojo en el Malecón?

En el béisbol, como en la vida, las alegrías en el Citi Field duran menos que un “limoncillo” en un patio. Este jueves, los Mets de Nueva York confirmaron lo que todos temíamos: su capitán, Francisco Lindor, ha sido colocado en la lista de lesionados por 10 días. Y agárrense, que el mánager criollo Carlos Mendoza soltó una perla que dejó a los fanáticos con el corazón en la boca: la lesión de Lindor es “más severa” que la de Juan Soto, quien se perdió 15 juegos. ¡Se puso la piña agria!

La tragedia de Lindor y el alivio de Soto

Lindor se lesionó el miércoles mientras corría las bases contra los Twins, y aunque el equipo ganó ese juego para frenar la hemorragia de derrotas, el costo fue altísimo. Ver al campocorto boricua salir cojeando fue un golpe bajo para una fanaticada que apenas celebraba el regreso de Juan Soto. Ahora que Soto está de vuelta, los Mets pierden a su otro pilar. Mendoza fue claro: “Es un golpe anímico”, y no es para menos; Lindor es el corazón del infield.

¡Llegó “El Chimi”! Ronny Mauricio al ataque

Pero no todo es llanto en la Gran Manzana. Para ocupar el lugar de Lindor, los Mets llamaron desde Triple-A Syracuse al dominicano Ronny Mauricio. Y atención, que el muchacho no viene a pasear. Mauricio ha estado “abusando” en las menores con un promedio de .333, 5 jonrones y un OPS astronómico de 1.142 en lo que va de abril.

Ya lo vimos el 7 de abril, cuando subió y dejó en el terreno a los Diamondbacks con un hit de oro. Mauricio tiene ese “swing” que el equipo necesita para no volver a caer en el abismo. Con Bo Bichette también en el roster, Mendoza tendrá que mover sus fichas como un maestro de ajedrez para que el “Plátano Power” de Ronny mantenga el equipo a flote.

¿Se acabó la “sal” o falta más?

En los colmados de Santo Domingo el debate está encendido: ¿Es Ronny Mauricio el salvador que los Mets necesitaban o la baja de Lindor es demasiado pesada? Lo cierto es que los Mets están en cuidados intensivos y necesitan que la energía del dominicano contagie a un equipo que parece estar hecho de cristal.

La pregunta para la peña es obligatoria: ¿Crees que Ronny Mauricio tiene lo necesario para adueñarse del puesto mientras Lindor se recupera, o los Mets volverán a la ruta de las derrotas? ¡Recojan, que el “mambo” en Queens apenas comienza!