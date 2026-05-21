Ohtani regresa como bateador y lanzador con jonrón al primer pitcheo y 5 innings en blanco: su ERA baja a 0.73, la mejor de las Grandes Ligas El japonés conectó jonrón al primer lanzamiento del dominicano Randy Vásquez y luego lanzó 5 innings en blanco ante los Padres. Es solo el segundo pitcher en la historia de la MLB en conectar un jonrón como primer bate — el primero también fue Ohtani. Fernando Tatis Jr. lo rescató con un doble play en el momento más tenso.

La expresión de Shohei Ohtani no reveló ninguna emoción tras su primer swing del juego. Pero después de realizar su último pitcheo — tras salir de una situación de bases llenas con un doble play — era imposible confundir la pura euforia que irradiaba la superestrella japonesa.

Por primera vez desde el 22 de abril, el Ohtani de dos vías volvió a escena.

El jonrón que abrió la historia

Ohtani castigó el primer pitcheo del juego del derecho dominicano Randy Vásquez — una recta de cuatro costuras en la parte alta de la zona — y la mandó al jardín derecho-central del Petco Park. El jardinero central Jackson Merrill saltó junto a la pared, pero esa pelota no iba a regresar.

Ese vuelacercas fue apenas el segundo jonrón conectado por un pitcher como primer bate en la historia de las Grandes Ligas. El primero también fue obra de Ohtani — durante su magistral actuación de doble vía en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado.

Dos veces en la historia. Ambas, Ohtani.

Los números de la noche

| Estadística | Valor |

| Innings lanzados | 5.0 |

| Carreras permitidas | 0 |

| Ponches | 4 |

| Bases por bolas | 2 |

| Hits permitidos | 3 |

| Pitcheos | 88 |

| ERA en la temporada | 0.73 |

| Jonrón | Al primer pitcheo del juego |

Los Dodgers ganaron 4-0 ante los Padres en Petco Park, llevándose dos de tres en la serie.

El momento más tenso: Tatis Jr. al rescate

El quinto inning fue el más complicado de la noche para Ohtani. Abrió el episodio permitiendo sencillos consecutivos y, tras conseguir un out, otorgó boleto al venezolano Freddy Fermín para llenar las bases. El coach de pitcheo Mark Prior visitó el montículo.

Lo que vino después fue pura magia. Ohtani necesitó apenas un pitcheo para salir del problema. El astro dominicano Fernando Tatis Jr. hizo swing a un sweeper fuera de la zona y bateó para doble play que puso fin al inning.

Mientras Ohtani abandonaba el montículo, soltó un rugido de emoción que resumió todo lo que había en juego.

El contexto histórico: entre los mejores de todos los tiempos

En la Era de la Bola Viva (desde 1920), Ohtani posee la sexta efectividad más baja para un abridor tras sus primeras ocho aperturas de una temporada. Solo estos pitchers lo superan:

| Pitcher | ERA | Año |

| Fernando Valenzuela 🇲🇽 | 0.50 | 1981 |

| Mike Norris | 0.52 | 1980 |

| Zack Greinke | 0.60 | 2009 |

| Al Benton | 0.70 | 1954 |

| Jacob deGrom | 0.71 | 2021 |

| Shohei Ohtani | 0.73 | 2026 |

El récord que superó a Bob Gibson

Esta fue la séptima ocasión — incluyendo postemporada — en que Ohtani se vuela la cerca durante una apertura sin permitir carreras, rompiendo el empate con Bob Gibson por la mayor cantidad de juegos de este tipo desde al menos 1900.

Un récord que perteneció a una leyenda del béisbol durante décadas. Ahora es de Ohtani.

La señal que todos esperaban

Fue apenas el octavo jonrón de Ohtani en la temporada y su segundo hit en 11 turnos al bate en juegos en los que ha lanzado este año. Pero el miércoles pudo haber sido la señal de que dejó atrás su lento comienzo ofensivo como bateador.

Cuando Ohtani está bien en el montículo y en el plato al mismo tiempo, el béisbol no tiene respuesta para él.