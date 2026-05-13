Shohei Ohtani tuvo su mejor noche al bate en semanas este martes. Abrió el juego con un sencillo y luego conectó un jonrón solitario ante el abridor de los Gigantes Adrian Houser en la tercera entrada — apenas su segundo cuadrangular en sus últimas 113 visitas al plato y el primero desde el 26 de abril.

Pero eso no cambió los planes del mánager Dave Roberts.

Ohtani no bateará cuando lance contra los Gigantes este miércoles por la noche en el Dodger Stadium, y también estará fuera de la alineación titular el jueves — aunque disponible como emergente en una situación importante. Roberts lo había decidido antes del partido del martes y el jonrón no lo hizo reconsiderar.

“Hablé un poco con él y le dije que ésa era mi idea. Ambos estuvimos de acuerdo. No me gustan los cambios bruscos. Creo que a veces pudo haber sido algo en lo que, ya sabes, te tomas un par de días libres sin batear y eso pudo haberlo liberado. Uno nunca sabe.”

El mejor lanzador de la liga, el peor apoyo ofensivo

La paradoja de Ohtani en 2026 es difícil de procesar. Como lanzador, es el mejor de las Grandes Ligas — ERA de 0.97 entre todos los abridores con al menos 30 entradas lanzadas. Como bateador, sigue buscando su mejor versión con un OPS de .797 que mejoró tras embasarse tres veces el martes.

Pero el problema más profundo no es solo el bate de Ohtani. Es lo que ocurre cuando él lanza:

Récord de los Dodgers con Ohtani como abridor: 2-4

2-4 Carreras por partido cuando Ohtani lanza: 2.9

2.9 Promedio de la liga: 4.6

Los Dodgers han perdido 13 de sus últimas 18 salidas desde la temporada pasada cuando Ohtani está en el montículo. El mejor lanzador de la liga está recibiendo el peor apoyo ofensivo del equipo.

Roberts defiende la decisión

El mánager fue claro sobre por qué un buen partido no cambia el plan:

“Simplemente no puedes ser reactivo por un solo juego. De verdad no puedes. He hablado sobre la carga de trabajo y he conversado con él extensamente al respecto. Es duro en los días en que lanza. No creo que sea justo para el jugador simplemente pensar: ‘Pegó un par de hits, así que debería estar allí mañana’.”

Y añadió la lógica detrás del descanso:

“Creo que darle un día libre seguro, potencialmente dos, para resetear el cuerpo y la mente, solamente tiene aspectos positivos.”

El patrón que preocupa

El año pasado, el regreso de Ohtani al montículo tras su segunda cirugía mayor en el codo derecho coincidió con un bajón ofensivo del equipo que se extendió desde julio hasta principios de septiembre. Los Dodgers están en un lugar similar ahora — limitados a cuatro carreras o menos en 15 de sus últimos 20 encuentros.

Yoshinobu Yamamoto (3.8 carreras de apoyo) y Ohtani (2.9) son los únicos abridores de Los Ángeles que reciben menos apoyo que el promedio de la liga. Una coincidencia que empieza a parecer un patrón.

El objetivo: Ohtani completo

Los Dodgers esperan que, una vez el swing de Ohtani esté en un mejor lugar, pueda llevar a cabo su carga de trabajo completa como jugador de dos vías. Por ahora, el equipo prefiere mantener sus roles separados para mejorar la calidad del conjunto.

“Creo que, en este caso en particular, es la carga de pensar en el pitcheo, a lo que él está acostumbrado, pero también está el lado del pitcheo en cuanto a la exigencia para el cuerpo”, explicó Roberts.

El mejor lanzador de la liga sigue buscando al mejor bateador que lleva dentro. Los Dodgers confían en que ambos aparecerán juntos — y pronto.