Padres buscan refuerzo Equipo se acerca a firmar a relevista Woo Suk Go.

Los Padres de San Diego están cerca de acordar con el relevista coreano Woo Suk Go, según informó el analista de MLB Network Jon Heyman. Aunque el club no ha confirmado la noticia, otro informe de Jeeho Yoo del Yonhap News Agency, directamente desde Seúl, indica que Go tomó un vuelo desde Corea hacia Estados Unidos el martes por la noche. Jeeho Yoo es un periodista deportivo de Yonhap News Agency con experiencia en cobertura de eventos deportivos internacionales.

Woo Suk Go es un relevista coreano de 25 años que ha dejado una efectividad de 3.18 con 139 salvamentos y 401 ponches a lo largo de 368.1 innings de labor en siete campañas con los LG Twins del béisbol coreano. Los Padres de San Diego están cerca de acordar con él, según informó el analista de MLB Network Jon Heyman. Para firmar a Go, los Padres necesitan pagarle un impuesto de liberación a los Twins.

Go sería el segundo cerrador asiático adquirido por los Padres durante este invierno, luego de pactar con el zurdo japonés Yuki Matsui por cinco campañas el mes pasado.

Suk Go, el relevista coreano que está cerca de acordar con los Padres de San Diego, es cuñado del patrullero central Jung Hoo Lee, quien firmó por seis años y US$113 millones con los Gigantes en este receso de campaña. Lee y el infielder de los Padres, Ha-Seng Kim, jugaron juntos con los Kiwoom Heroes entre el 2017 y 2020.