¡Palo y palo en Queens! Soto y Bichette se van para la calle y rescatan a los Mets En una noche donde el madero fue el protagonista, los Mets de Nueva York sacudieron la mala racha con un ataque implacable liderado por el "Soto Pacheco" y el recién llegado Bo Bichette. Los Nacionales no encontraron dónde esconderse ante un bombardeo que devolvió la fe al Citi Field. ¿Es este el inicio de la racha que todos esperábamos?

Los Mets de Nueva York necesitaban una victoria que no solo sumara en el standing, sino que enviara un mensaje de autoridad, y vaya que lo lograron. Con una ofensiva que parecía un volcán en erupción, el conjunto de Queens se impuso este martes ante los Nacionales de Washington, apoyados en cuadrangulares claves de sus dos piezas más electrizantes: Juan Soto y Bo Bichette.

El reporte de Anthony DiComo para MLB.com destaca que este triunfo llega como un respiro profundo para una escuadra que venía buscando consistencia. La pólvora dominicana y el bateo oportuno se combinaron para una noche de esas que se disfrutan con bandera en mano.

Juan Soto: El dueño de la banda contraria

El “Soto Pacheco” sigue demostrando por qué es el bate más temido de la Gran Manzana. A pesar de que los lanzadores rivales lo están tratando con “pincitas” (viendo la menor cantidad de strikes de su carrera), Soto no perdonó un envío que se quedó colgado en la zona.

El tablazo: Un jonrón solitario que recorrió más de 400 pies, castigando la pelota con esa elegancia que lo caracteriza.

El impacto: Además del vuelacercas, Soto negoció dos boletos más, confirmando que si no le lanzan, él castiga con su paciencia, y si le lanzan, la pone a viajar.

Bichette pone la música; los Mets el ritmo

Por su parte, Bo Bichette demostró por qué los Mets hicieron el esfuerzo por traerlo. Con un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada, Bichette amplió una ventaja que terminó siendo definitiva. La combinación Soto-Bichette en la parte alta del lineup está empezando a dar esos resultados de “terror” que la gerencia proyectó antes de iniciar este 2026.

Análisis de una victoria necesaria

Lo más rescatable de este ataque no fue solo la fuerza, sino la capacidad de respuesta. Los Mets aprovecharon cada parpadeo del pitcheo de Washington, dejando claro que cuando los bates grandes se calientan, el equipo es otro. Esta victoria ayuda a los metropolitanos a salir del fondo de la división y pone presión sobre los Phillies y Bravos.

¿Cree usted que este dúo de Soto y Bichette es el más peligroso de toda la Liga Nacional en este momento, o todavía les falta demostrar más consistencia para llevar a los Mets a la Serie Mundial?