Panamá con racha aplastante, ¿no hay quién lo detenga? Los Federales de Chiriquí son los que tienen más probabilidades con la corona de la Serie del Caribe 2024.

El equipo obtuvo el derecho de representar a la República de Panamá a través de grandes batallas en el deporte conocido como béisbol para el Clásico Caribeño fueron, los Federales de Chiriquí, un grupo de destacados beisbolistas que han demostrado ser una de las agrupaciones más prominentes en esta competencia caribeña de gran renombre, pues bien de lo último sabido sobre la escuadra panameña es que de forma muy fresca han derrotado al equipo representante de Nicaragua, los Gigantes de Rivas en un formidable combate donde salieron vencedores con un puntaje de de 6-3, donde estos acabaron con el escuadrón azul y naranja originario de la República de Nicaragua en un sorprendente enfrentamiento donde superaron con el doble de la puntuación a sus rivales. En la actualidad Panamá no ha perdido ni un solo juego y cuenta con tres victorias seguidas lo cual indica que quien tiene más posibilidades de ganar este asombroso torneo que abarca todo el mar Caribe son los panameños que han demostrado ser una de las maquinarias más refinadas en este distinguido deporte conocido a nivel mundial.

Como muchos ya han de saber esta victoria casi tan fresca como una lechuga recién salida del huerto, fue por causa del buen desempeño de cada una de las piezas que conforman el rompecabezas del equipo de Panamá, algo que sin pizca de duda todos los que estuvieron presentes para presenciar tan magnifico juego puede afirmar. Actualmente Panamá es el más cercano de acceder a la semifinal y de poder hacerse con la victoria máxima del torneo por su gran desarrollo en esta competición caribeña, sin embargo a pesar de su más que buena trayectoria en este campeonato conocido por casi todo el mundo, la posibilidad de perder todavía sigue al acecho y aún más cuando su próximo partido está tan cerca, de hecho será hoy, y se enfrentarán al equipo representante de Puerto Rico, los Criollos de Caguas en un combate de proporciones épicas que decidirá si Panamá es capaz de hacerse el título de este año. Como al igual que todos los juegos anteriores se disputará en el estadio de los Marlins, en Miami, Estados Unidos a las 9:30 de la noche.

Los Federales de Chiriquí definirán su futuro de campeones este lunes, si yo fuera ustedes no me perdería este partido por nada del mundo ya que puede ser el nacimiento de un nuevo vencedor para estas series anuales que abarcan todo el mar Caribe, no es por ser redundante pero en serio, no se lo pierdan.