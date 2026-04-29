¡Pánico en Detroit! “El Mago” Javier Báez sale en carrito tras escalofriante lesión En una noche que parecía sacada de una película de terror, Detroit perdió a dos de sus figuras ante los Bravos. El boricua Javier Báez protagonizó la escena más dramática al tener que abandonar el terreno en carrito tras un deslizamiento aparatoso en la inicial. Con el equipo buscando consistencia, ¿es esta la baja que terminará de hundir las aspiraciones de los felinos en este 2026?

Lo que debía ser un duelo de alto voltaje entre los Tigers de Detroit y los Bravos de Atlanta se convirtió en una pesadilla para el conjunto de la Ciudad del Motor. En apenas un par de entradas, los Tigers vieron cómo su abridor Casey Mize y su campocorto/jardinero Javier Báez tenían que abandonar el encuentro por lesiones que lucen preocupantes.

La escena de Báez fue especialmente dura de ver. En la quinta entrada, tras conectar un rodado al campocorto, el boricua intentó una maniobra arriesgada para llegar a salvo a la inicial ante un tiro alto de Mauricio Dubón. Báez se deslizó de manera poco ortodoxa para evitar el contacto, pero quedó tendido en el suelo inmediatamente después de la jugada.

Cronología de una noche negra

La baja de Mize: El lanzador abridor Casey Mize tuvo que retirarse temprano debido a una opresión en la ingle izquierda. El accidente de Báez: “El Mago” no pudo levantarse por su propia cuenta tras el deslizamiento. El cuerpo médico tuvo que ingresar al campo y, ante la imposibilidad de caminar del jugador, solicitaron el carrito para retirarlo del terreno. El reemplazo: Wencel Pérez entró al partido para ocupar la posición de Báez en el lineup.

Un “Mago” sin trucos en el 2026

La lesión llega en un momento donde Báez intentaba desesperadamente reencontrar su forma. Tras un inicio brillante en 2025 que lo llevó al Juego de Estrellas, su rendimiento se desplomó en la segunda mitad de la temporada pasada. Este 2026 no ha sido distinto:

Poder apagado: Solo registra siete extrabases en los primeros 23 juegos de la campaña.

Inconsistencia: Su bate no ha podido acompañar el buen inicio del novato Kevin McGonigle, dejando a la ofensiva de Detroit en un estado de vulnerabilidad constante.

¿Qué sigue para los Tigers?

Detroit ha sido un equipo de rachas extremas este año, con una seguidilla de cinco derrotas y otra de seis victorias en apenas un mes. Sin embargo, perder a dos titulares en un mismo juego es un desafío de profundidad que pondrá a prueba el liderazgo del mánager A.J. Hinch.

Se espera que en las próximas horas se realicen resonancias magnéticas para determinar la gravedad de la lesión en la pierna de Báez.

¿Cree usted que la carrera de Javier Báez en Detroit está llegando a un punto sin retorno con esta lesión, o todavía tiene magia suficiente para recuperarse y ayudar a los Tigers a pelear por la división?