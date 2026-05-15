Paul Skenes admite con humor que se alegra de no tener que batear contra Ohtani: “Me hace muy feliz no ser bateador” El ganador del Cy Young 2025 apareció en el show de Pat McAfee y fue honesto sobre el nivel del pitcheo en la MLB. Su declaración sobre Ohtani se volvió viral de inmediato.

Paul Skenes sabe reconocer la grandeza — incluso cuando viene de su principal rival en la carrera por el Cy Young 2026.

El abridor estrella de los Piratas de Pittsburgh apareció en The Pat McAfee Show y, cuando la conversación llegó al nivel del pitcheo en la MLB actual, el ganador del Cy Young 2025 no dudó en mencionar a Shohei Ohtani con una honestidad que arrancó carcajadas:

“Diría que el pitcheo probablemente está tan bueno como nunca ha estado y probablemente solo seguirá mejorando. Shohei me hace muy feliz de no ser bateador. No quiero enfrentar a tipos como él.”

La rivalidad más interesante del béisbol 2026

La declaración de Skenes tiene un contexto especial. En este momento, él y Ohtani son los dos principales candidatos al Cy Young de la Liga Nacional — compitiendo por el mismo premio desde lados opuestos de la tabla:

| Lanzador | Equipo | ERA | K | Récord |

| Shohei Ohtani | Dodgers | 0.82 | 50 en 44 IP | 3-2 |

| Paul Skenes | Piratas | 1.98 | 56 en 56 IP | 6-2 |

Dos de los mejores lanzadores del planeta — y Skenes admite públicamente que no querría estar al otro lado del plato cuando Ohtani tiene el balón en la mano.

El análisis que va más allá del chiste

Más allá del humor, la declaración de Skenes contiene una reflexión genuina sobre el estado del béisbol moderno. El pitcheo en la MLB 2026 está en un nivel histórico — con ERA colectivos más bajos que en décadas, velocidades récord y una generación de lanzadores que está redefiniendo los límites de la posición.

“El pitcheo probablemente está tan bueno como nunca ha estado y probablemente solo seguirá mejorando.”

Una observación que cualquier bateador de la liga confirmaría sin dudarlo.

Skenes: el otro monstruo del pitcheo

Mientras Ohtani domina con ERA de 0.82, Skenes no se queda atrás. El ganador del Cy Young 2025 ha dejado sin carrera al rival en cuatro de sus últimas cinco salidas y tiene 56 ponches en 56 innings — uno por entrada, el estándar de élite absoluto.

La ironía es perfecta: el hombre que dice que no quiere enfrentar a Ohtani como bateador es exactamente el tipo de lanzador que Ohtani tampoco querría enfrentar si tuviera que batear en la Liga Nacional.