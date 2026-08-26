Paul Skenes ofreció a los Piratas de Pittsburgh una de las señales más esperadas de la temporada. El derecho volvió a completar una apertura sin permitir carreras limpias y lo hizo precisamente en un momento en el que las dudas sobre su rendimiento habían aumentado considerablemente.

Skenes enfrentó el martes a los Padres de San Diego en su apertura número 27 de la temporada y ayudó a Pittsburgh a conseguir una victoria por 1-0, un resultado que encaja perfectamente con la imagen del lanzador dominante que los Piratas esperan recuperar.

La actuación tuvo un significado particular: fue la primera vez desde el 12 de mayo que Skenes terminó una salida sin permitir carreras limpias.

Hasta antes del encuentro, su efectividad había aumentado hasta 3.95, muy lejos de los registros inferiores a 2.00 que había conseguido durante sus dos primeras temporadas en las Grandes Ligas. El descenso en la velocidad de su recta también había generado interrogantes sobre si el desgaste físico podía estar afectando al joven lanzador.

Un bache que se prolongó durante meses

El problema no se limitaba a una mala salida aislada.

Desde el 12 de mayo, Skenes había realizado 17 aperturas, en las que registró una efectividad de 5.06. Para un pitcher que había establecido estándares extraordinariamente altos desde su llegada a MLB, semejante producción representaba un cambio significativo.

Las diferencias estadísticas con sus temporadas anteriores ayudan a dimensionar el bajón.

En 2025, Skenes logró mantener a sus rivales sin carreras en 14 de sus 32 aperturas. Durante su temporada de novato lo consiguió en siete de 23.

En cambio, en 2026 solo había conseguido cinco aperturas sin permitir carreras en sus primeras 27 presentaciones.

También aumentaron las salidas en las que recibió un castigo considerable. Skenes ha permitido cuatro carreras o más en siete ocasiones esta temporada. En sus primeras 55 aperturas como profesional, esa situación solamente se había producido en cinco oportunidades.

Es decir, el problema no era simplemente que sus estadísticas globales hubieran empeorado ligeramente. Su frecuencia de actuaciones por debajo de su estándar también había aumentado.

La velocidad vuelve a ser una señal positiva

Uno de los elementos que más atención ha recibido durante el bache de Skenes ha sido la velocidad de su recta.

El derecho no había estado lanzando con la misma velocidad que en sus primeras temporadas, un aspecto particularmente relevante para un pitcher cuyo arsenal se apoya en una combinación de potencia y movimiento.

Sin embargo, contra San Diego apareció una pequeña señal positiva.

La velocidad promedio de su recta aumentó 0.4 millas por hora respecto a su registro previo y el lanzamiento llegó a alcanzar las 98.6 mph.

No se trata por sí solo de una prueba definitiva de que Skenes haya recuperado completamente su nivel, pero sí representa un dato alentador después de varias semanas en las que su velocidad había sido motivo de preocupación.

La diferencia entre recuperar completamente su dominio y simplemente tener una buena salida todavía tendrá que comprobarse en las próximas aperturas.

El contexto físico no puede ignorarse

La preocupación alrededor de Skenes tiene una razón adicional: su enorme carga de trabajo desde que llegó a las Grandes Ligas.

A los 24 años, el derecho ya estaba realizando su 27.ª apertura de la temporada. Su capacidad para mantenerse en la rotación ha sido una de sus características más destacadas, pero el descenso de velocidad y el prolongado período de malos resultados han provocado que se examine con mayor atención su estado físico.

Por ahora, el partido contra San Diego no permite concluir que exista una lesión. De hecho, la recuperación de velocidad y la actuación sin carreras ofrecen razones para el optimismo.

Pero tampoco elimina completamente las interrogantes.

Para Pittsburgh, lo más importante será determinar si esta actuación representa el inicio de una recuperación sostenida o simplemente una noche excepcional dentro de un período complicado.

Una victoria con el sello de Skenes

El 1-0 sobre los Padres tiene además un valor simbólico. Los Piratas ganaron un partido en el que su principal figura desde el montículo hizo exactamente lo que acostumbraba durante sus primeros años: mantener al rival bajo control y permitir que una mínima ventaja fuera suficiente para ganar.

Skenes todavía no está completamente fuera de peligro estadístico. Su efectividad de 3.95 continúa muy por encima de sus estándares anteriores y la temporada 2026 sigue siendo, claramente, la más complicada de su joven carrera.

Pero después de meses de preocupación, Pittsburgh finalmente recibió una señal concreta de que su as podría estar encontrando nuevamente el camino.

Una sola apertura no borra 17 actuaciones difíciles, pero una salida dominante sí puede ser el comienzo de un cambio. Para unos Piratas que necesitan recuperar a su principal brazo en plenitud, eso es precisamente lo que esperan que haya ocurrido el martes.